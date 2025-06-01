Усі перераховані винищувачі були випробувані в боях.

Відтоді як світ познайомився з першим реактивним винищувачем - Me 262, який німці використовували в 1944 році наприкінці Другої світової війни, - він знає, наскільки важливими є повітряні сили. Швидкість у поєднанні з вогневою міццю може зробити багато чого на полі бою.

Видання Slash Gear пише, що після кількох років еволюції винищувачі стали невід'ємною частиною військового арсеналу будь-якої країни.

Boeing F-15EX Eagle II - 2,5 Маха

F-15EX Eagle II, побудований компанією Boeing 2021 року, являє собою модернізовану версію літака McDonnell Douglas F-15 Eagle. Компанія планує прискорити виробництво F-15EX Eagle II, щоб поповнити парк ВПС США. Крім того, очікується постачання F-15EX Eagle II до Ізраїлю, Катару, Японії, Саудівської Аравії та Польщі.

Відео дня

Boeing F-15EX Eagle II може розвивати максимальну швидкість у 2,5 Маха завдяки двом двигунам General Electric F110-GE-129. Його вантажопідйомність становить 29 500 фунтів, а дальність польоту - 2 762 милі. Довжина F-15EX Eagle становить 63,8 фута, висота - 18,5 фута, а ширина - 42,8 фута. Стеля цього винищувача становить 60 000 футів, а порожня вага - 31 700 фунтів в ангарі. Максимальне навантаження, з яким він може злетіти, становить 81 000 фунтів.

McDonnell Douglas F-15 Eagle - 2,5 Маха

Цей літак надійшов на озброєння в середині 1970-х років. McDonnell Douglas F-15 Eagle міг розвивати максимальну швидкість до 1,6 Маха на висоті 10 000 футів і близько 2,5 Маха на висоті 45 000 футів.

Він оснащений двома турбовентиляторними двигунами Pratt & Whitney F-100 з допалюванням, кожен з яких забезпечує тягу в 25 000 фунтів. Його довжина становить 58,2 фута, висота - 16,6 фута, ширина - 42,10 фута, а вага - 58 000 фунтів. Eagle може бути оснащений різним озброєнням, включно з 20-мм гарматою M61A1 Vulcan, ракетами AIM-7 Sparrow і AIM-9 Sidewinder, а також 15 000 фунтів додаткових ракет і бомб. Дальність польоту цього літака становить 3450 миль.

Він також оснащений передовою авіонікою і сенсорними технологіями, як-от головний дисплей, який видно за будь-якого освітлення, і доплерівський радар, який дає змогу винищувачу дивитися вгору й долілиць, не збиваючись із курсу, передовими системами зв'язку, навігації та радіоелектронної боротьби, здатними автоматично виявляти ворога.

Dassault Mirage 2000 - 2.2+ Маха

Mirage 2000 - французький одномоторний винищувач четвертого покоління, побудований Dassault Aviation. Перший прототип піднявся в небо 10 березня 1978 року, але знадобилося ще шість років, щоб літак надійшов на озброєння французьких ВПС 1984 року. За даними Dassault, з 600 Mirage 2000 50% поставили Бразилії, Індії, Єгипту, Перу, Катару, Тайваню і ОАЕ.

Mirage 2000 може розвивати максимальну швидкість понад 2,2 Маха. Потужність забезпечується турбовентиляторним реактивним двигуном SNECMA M53, який забезпечує близько 20 000 фунтів тяги. Він має довжину 47 футів, ширину 29,9 футів і може підніматися на висоту 60 000 футів. Mirage 2000 оснащений парою 30-мм гармат і може нести додаткове навантаження до 38 500 фунтів.

Lockheed Martin/General Dynamics F-22 Raptor - 2,25 Маха

F-22 Raptor, створений Lockheed Martin, - один із найкращих винищувачів компанії. Цей винищувач-невидимка вперше піднявся в повітря 7 вересня 1997 року. F-22 оснащений однією з найсучасніших кабін, коли-небудь створених для винищувачів, а також його складно виявити радарами.

Два турбовентиляторні двигуни Pratt & Whitney F119-PW-100 виробляють 35 000 фунтів тяги окремо і дають F-22 можливість досягти максимальної швидкості 2,25 Маха.

Eurofighter Typhoon - 2 Маха

Eurofighter Typhoon офіційно найбільш передовий бойовий літак. Цей винищувач, створений Airbus, BAE Systems і Leonardo, здійснив перший політ 1994 року.

Він може розвивати максимальну швидкість 2.0 Маха і має стелю 55 000 футів. Цей бойовий літак з безліччю функцій розроблений з урахуванням аеродинаміки і може вражати ворогів у повітрі та на землі. Він оснащений двома двигунами Euro Jet 200 виробництва Rolls-Royce, MTU, Avio Aero і ITP Aero і забезпечує тягу в 20 000 фунтів. Корпус із 15% металу підвищує його скритність і захищає від виявлення радаром. Він оснащений датчиком E-SCAN, інфрачервоним датчиком, багатофункціональною системою DID, підсистемою засобів захисту, функцією ідентифікації "свій-чужий", дисплеєм на лобовому склі та іншими функціями.

Lockheed Martin/General Dynamics F-16 Fighting Falcon - 2 Маха

Літак General Dynamics F-16 Fighting Falcon введено в експлуатацію 1979 року. Понад 3000 літаків F-16 обслуговують 29 країн, серед яких США, Нідерланди, Норвегія та Данія.

Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon оснащений одним двигуном General Electric F110-GE-129 або Pratt and Whitney F100-PW-229. Цей літак може розвивати максимальну швидкість 2 Маха і має порожню вагу 9000 кілограмів. F-16 має довжину 15 метрів, ширину 10 метрів і висоту п'ять метрів. Він може похвалитися максимальною стелею 55 000 футів, а дальність - до 1407 миль.

Крім того, він оснащений однією 20-мм багатоствольною гарматою M-61A1 і зовнішніми станціями для різних типів наземних ракет і бомб.

Saab JAS 39 Gripen - 2 Маха

Станом на 2025 рік одномоторний багатоцільовий винищувач Saab JAS 39 Gripen використовується Швецією, Чехією, Угорщиною, Великою Британією, а також Бразилією, Південною Африкою і Таїландом.

Оригінальний JAS 39 Gripen оснащений одним двигуном Volvo Aero RM12. Він може розвивати максимальну швидкість 2130 км/год, що відповідає 2 Маха. Одна з головних особливостей JAS 39 Gripen - універсальність під час зльоту і посадки на дорогах і засніжених регіонах на злітно-посадкових смугах завдовжки всього 500 метрів.

Boeing F/A-18E/F Super Hornet - 1,89 Маха

F/A-18E/F Super Hornet надійшов на озброєння 2001 року. Цей багатоцільовий винищувач може виконувати будь-які завдання, включно з точними ударами вдень і вночі, тактичним спектром, супроводженням винищувачів, придушенням оборони і дозаправленням у повітрі. Він оснащений двома турбовентиляторними двигунами General Electric F414-GE-400, кожен з яких забезпечує тягу в 22 000 фунтів, а максимальна швидкість - 1,8+ Маха, дальність польоту - 2346 кілометрів і практична стеля - 52 300 футів.

У довжину він має 60,1 фута, розмах крил 44,9 фута і висоту 16 футів і може злітати з максимальним корисним навантаженням 66 000 фунтів. Одна з головних особливостей літака - радар з активною фазованою решіткою (АФАР) AN/APG-79, який дасть змогу виявляти, відстежувати і знищувати цілі на великій відстані.

Dassault Rafale - 1.8 Маха

Dassault Rafale - це багатоцільовий винищувач, який може виконувати різні завдання, включно з повітряним боєм, патрулюванням повітряного простору, збором інформації, ядерним стримуванням, точними ударами, протикорабельними атаками і дозаправленням у повітрі. Він увійшов до складу ВПС Індії, Єгипту, Катару, ОАЕ, Індонезії та Сербії. Він також фаворит таких країн, як Франція, Греція і Хорватія.

Rafale надійшов на озброєння 2004 року. Він оснащений двома турбовентиляторними двоконтурними двигунами SNECMA M88, які видають близько 16 535 фунтів тяги кожен. Цей винищувач може розвивати максимальну швидкість 1,8 Маха і швидкість заходу на посадку менше 222,24 км/год. Rafale має стелю 50 000 футів і оснащений набором сенсорних систем, включно з системою відстеження виявлення вгору і вниз, нашоломним дисплеєм, TALIOS Targeting і Laser Designation Pod. Це єдиний літак, здатний генерувати 3D-карту сліпих зон у реальному часі.

Lockheed Martin/General Dynamics F-35 Lightning II - 1,6 Маха

Винищувач F-35 Lightning II оснащений найпотужнішим у світі двигуном винищувача Pratt & Whitney F135 і розвиває максимальну швидкість 1,6 Маха. Він озброєний 25-мм гарматою GAU-22/A, ракетами класу "повітря-повітря" AIM-120C/D і парою 2000-фунтових керованих бомб GBU-31 JDAM.

F-25 оснащений найпередовішим у світі набором датчиків, який охоплює радар з активною електронно-скануючою решіткою (AESA), систему розподіленої апертури (DAS), електрооптичну систему наведення (EOTS) і передові можливості радіоелектронної боротьби для виявлення/відстеження сил противника, глушіння радарів і зриву атак.

Різні версії F-35 увійшли в авіапарки США, Фінляндії, Норвегії, Великої Британії, Данії, Нідерландів, Бельгії, Німеччини, Польщі, Чехії, Швейцарії, Італії, Греції та Румунії.

Російський винищувач Су-57 Felon - один із найкращих винищувачів п'ятого покоління. Серійне виробництво розпочалося 2019 року, і винищувачі продовжують сходити з конвеєрів. Коли Су-57 надійшов у виробництво, планували побудувати загалом 76 літаків до 2027 року, і, схоже, що замовлення вже виконано.

За оцінками, наприкінці 2024 року на озброєнні Росії перебувало вже 42 винищувачі, а до 2027 року планується виробити ще 32 літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: