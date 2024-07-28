Винищувач-невидимка США потопив корабель дешевою ракетою, - CNN

Це дозволяє американським ВПС не наражати на небезпеку власний флот, застосовуючи удари з повітря по ворожих суднах.

США та союзники відпрацьовували знищення великого надводного корабля з далекобійним озброєнням, вперше застосувавши бомбардувальник B-2.

Як пише CNN, під час одного випробування, яке аналітики назвали "дуже значущим" з огляду на те, що це може означати для розрахунків будь-якого гіпотетичного конфлікту між США та Китаєм, бомбардувальник-невидимка B-2 вразив списаний десантний корабель недорогою керованою бомбою.

QUICKSINK

Випробування зброї, яку ВПС США назвали QUICKSINK, відбулося 19 липня. B-2 вдарив по кораблю USS Tarawa, розміром з малий авіаносець.

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Це показало, що американські військові можуть використовувати одну зі своїх найбільш живучих збройових платформ, невидимий бомбардувальник B-2 Spirit, щоб потопити великий надводний корабель за допомогою недорогої керованої бомби.

"Ця здатність є відповіддю на нагальну потребу швидко нейтралізувати морські загрози над величезними просторами океану по всьому світу з мінімальними витратами", - йдеться в прес-релізі 3-го флоту ВМС США.

Бомбардувальник B-2 є найдосконалішим літаком американської армії. Військово-повітряні сили стверджують, що його непомітні характеристики дозволяють йому проникати в добре захищені райони, а також літати з невеликим шансом бути виявленим радаром на великих висотах. Це дає датчикам B-2 можливість отримувати огляд поля бою, який неможливо побачити на літаках, що літають нижче.

За даними США, поєднання його з відносно дешевими та очевидно ефективними високоточними бомбами з боєголовками до 2000 фунтів могло б дати бомбардувальникам ВПС "противокорабельну смертоносність".

"Підводний човен Військово-Морського флоту може в будь-який час знищити корабель однією торпедою, але, запускаючи цю зброю, вона видає своє місцезнаходження та стає ціллю", - кажуть у дослідницькій лабораторії ВПС.

QUICKSINK міг би запропонувати "дешевий метод досягнення схожих на торпеди морських ударів з повітря з набагато вищим темпом і на набагато більшій площі, ніж охоплює підводний човен".

ВПС вперше випробували QUICKSINK у 2022 році, коли винищувач F-15 випустив боєприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM), який знищив повномасштабну надводну ціль у Мексиканській затоці.

Аналітики кажуть, що QUICKSINK, запущений з B-2, надасть ВМС Народно-визвольної армії Китаю (PLAN) багато чого для розгляду в разі будь-якого можливого конфлікту в західній частині Тихого океану, включно з такими гарячими точками, як Тайвань, Філіппіни та південні острови Японії.

"Це дуже важливо. Продемонстровані протиморські можливості B-2 будуть обмежувати, якщо не стримувати операції PLAN на схід від Тайваню або біля Філіппін. Ви не можете ігнорувати зброю, яка може потопити корабель вагою понад 25 000 тонн одним ударом", - сказав Карл Шустер, колишній керівник Об’єднаного розвідувального центру Тихоокеанського командування США.

У будь-якому конфлікті поблизу рідних берегів Китай, на папері, має явні переваги. Він має тисячі ракет на материковій частині Китаю, найбільший у світі військово-морський флот, який панує в прилеглих морях, і здатний забезпечувати повітряне прикриття цих кораблів з наземних літаків.

Але B-2 та інші системи, випробувані в RIMPAC, можуть звести нанівець деякі переваги Китаю щодо далекого вогню, вважають аналітики.

"Це розширює діапазон, на якому потенційні вороги можуть бути під загрозою за допомогою вдосконаленої зброї, зберігаючи при цьому значний ступінь скритності. По суті, це говорить, що ви не в безпеці, незалежно від того, де ви знаходитесь у цьому величезному театрі", – сказав Алессіо Паталано, професор війни та стратегії в Королівському коледжі в Лондоні.

Протикорабельні ракети

Під час випробовувань з літаків і кораблів також запускали ракети великої дальності. F/A-18 ВМС США також вразив "Тараву" протикорабельною ракетою великої дальності (LRSAM) - "точною, непомітною та живучою крилатою ракетою".

Ця ракета може вражати цілі на відстані до 370 кілометрів боєголовкою вагою 1000 фунтів, напівавтономно рухаючись до своєї цілі.

А есмінець Королівського ВМС Австралії HMAS Sydney завдав удару по "Тараві" за допомогою Naval Strike Missile (NSM). Віцеадмірал Марк Хаммонд, головнокомандуючий ВМС Австралії назвав це досягненням, що "представляє значне підвищення летальності нашого надводного флоту".

"Багатозональні ударні можливості, включаючи ударні ракети ВМС, є основою для стримування будь-яких спроб потенційного противника спрямувати силу на Австралію", - сказав він.

Tarawa був одним із двох надводних суден, які атакували під час навчань. 11 липня колишній корабель USS Dubuque, транспортний док-амфібія вагою 17 000 тонн, також було затоплено біля Кауаї.

"Реальний досвід"

Окрім підрозділів США та Австралії, у навчаннях із потоплення кораблів брали участь сили Південної Кореї, Малайзії та Нідерландів.

"Навчання із затоплення дають нам шанс відточити наші навички, вчитися один у одного та отримати реальний досвід. Використання передової зброї та професіоналізм наших команд під час цих навчань демонструють наше прагнення зберегти безпечний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон", - сказав у заяві віце-адмірал ВМС США Джон Вейд, командир Об’єднаної оперативної групи RIMPAC 2024.

Джон Бредфорд, співробітник Ради з міжнародних відносин, сказав, що тести RIMPAC показують, до якого конфлікту готуються США в регіоні.

"Ми цілком можемо очікувати, що великий військово-морський конфлікт у Тихому океані буде переважно боротьбою з використанням далекобійної зброї. США інвестують у готовність до такого роду бойових дій", - сказав Бредфорд.

Китай спостерігає

Китай звернув увагу на плани навчань ще до того, як відбулися удари з потоплення кораблів. У коментарі в державній газеті Global Times від 27 червня, в день початку навчань сказано: "Єдина країна, яку США вважають "ворогом", яка керує 40 000-тонним десантним кораблем в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, - це Китай".

Військово-морські сили КНР мають на озброєнні три десантні кораблі типу 075, водотоннажністю близько 36 000 тонн, а четвертий знаходиться на підготовці. Більший наступник, Type 076, також розробляється.

Раніше Global Times посилався на слова Сун Чжунпіна, китайського військового експерта та телекоментатора, який сказав, що Type 075 можуть бути використані в Тайванській протоці або Південно-Китайському морі, якщо цього вимагатиме ситуація.

"Вибір USS Tarawa як мішені для потоплення відображає стурбованість США та їхніх союзників розвитком і силою морської могутності Китаю, особливо щодо військового стримування материка на острові Тайвань", - йдеться у коментарі Global Times.

Але в ньому сказано, що потоплення "Тарави", яка була введена в експлуатацію в 1976 році, мало актуальне в 2024 році.

"Настільки застаріле судно неможливо порівняти з сучасною військовою технікою", - пише Global Times.

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