Хоча самі США регулярно втрачають такі дрони у різних війнах, Україні їх не дають "бо можуть збити".

Україна від початку війни просить у США про поставку ударно-розвідувальних дронів MQ-9 Reaper, але Вашингтон весь час відмовляє під сумнівними приводами. Про це пише військово-аналітичне видання Defense Express.

Зазначається, що спочатку українські військові хотіли використовувати ці дрони для виконання ударних та патрульних місій, а зараз – для розвідувальних. Зокрема, щоб виявляти об’єкти армії РФ за лінією фронту і таким чином покращити ефективність роботи зокрема M142 HIMARS та інших ракетних систем, наявних у ЗСУ.

США відмовляються передавати Україні MQ-9 Reaper, посилаючись на те, що дрон можуть збити. Експерти Defense Express вважають таке пояснення абсурдним.

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"БПЛА якраз створені для того, щоб діяти у зонах високого ризику, із високим рівнем насичення засобами ППО та іншими загрозами", – кажуть вони.

Також аналітики наголошують, що самі дрони MQ-9 Reaper не є якоюсь дефіцитною зброєю, коли втрата одного апарату буде відчутною. Наприклад, у квітні 2023 року американцям дорікнули за те, що вони списують півсотні MQ-9 Reaper, які можна було б передати для потреб ЗСУ. А в жовтні компанія-виробник пропонувала поставити дрони Україна ледь не за власний кошт, але все одно Пентагон не дав згоди.

Що собою представляє MQ-9 Reaper

Безпілотний літак MQ-9 Reaper був створений у 2001 році американським ВПК для потреб армій США і Британії. Апарат, що має розмах крил у 25 метрів, здатен виконувати ударні та розвідувальні місії на висоті до 15 км, залишаючись в повітрі до 20 годин.

Безпілотник може нести на борту від 4 до 8 ракет "повітря - земля", або "повітря - повітря". Замість ракет до нього можна підвішувати вільнопадаючі або керовані авіабомби.

За весь час було виготовлено до 300 безпілотників, з яких щонайменше 23 були втрачені в бойових діях чи з технічних причин. Остання відома втрата зафіксована 26 квітня цього року: один такий дрон був збитий єменськими хуситами.

MQ-9 Reaper активно застосовувався США та іншими країнами у низці військових конфліктів. Показово, що в російсько-українській війні теж було збито один такий дрон. 14 березня 2023 року російський літак протаранив американський MQ-9 Reaper, що виконував розвідувальний політ над міжнародними водами Чорного моря.

Зараз цей безпілотник стоїть на озброєнні США, Британії, Іспанії, Туреччини, Тайваню, Нідерландів, Італії, Польщі, Франції та Японії. Вартість одного БПЛА складає до 30 млн доларів.

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