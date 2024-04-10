Хоча вони засудили напад РФ, у листі немає жодної згадки про російського правителя Володимира Путіна, воєнні злочини РФ у Бучі або Маріуполі.

У Німеччині 30 депутатів від округу Укермарк у Бранденбурзі оприлюднили відкритий лист з вимогою до Берліна припинити постачання зброї Україні.

Як повідомляє Spiegel, у листі політики закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца і главу Бундестагу Бербеля Баса "взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання замість подальших поставок зброї".

Вони занепокоєні подальшою ескалацією війни та вважають, що ФРН повинна "зробити все можливе, щоб ініціювати дипломатичні рішення для припинення війни і сприяти мирному співіснуванню між народами".

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В одному з речень напад РФ на Україну засуджується "найрішучішим чином", але далі у тексті немає жодних подробиць. Також там немає жодної згадки про російського правителя Володимира Путіна, воєнні злочини РФ у Бучі або Маріуполі.

Лист підписали 32 особи. Серед них немає жодного представника Партії зелених, але є підписанти від ХДС, СДПН, СДПН, Лівої партії, правопопулістів АдН та праворадикальної партії Дім. Очільник фракції ХДС Ян Редманн сказав, що обмежень на те, хто підпише листа, не було.

Парламентська партія СДПН дистанціювалася від листа. Там заявили, що не можуть підтримати "односторонню заяву, яка не називає агресора і не згадує необхідність належної оборони України". Попри це двоє представників СДПН також підписали відкритий лист.

У відповідь на запит Spiegel депутат районної ради Вольфганг Зайфрід заявив, що не відкликатиме свій підпис, оскільки його відштовнув спосіб, у який його парламентська група дистанціювалася. Водночас лідер парламентської фракції Партії зелених Беньямін Рашке закликав інші партії дистанціюватися.

"Ви не підписуєте листи з правими екстремістами", — сказав він.

Війна в Україні - допомога Німеччини

Нещодавно Німеччина оновила список військової допомоги, яку вони вже надали Україні. Українська армія отримала безпілотні літальні апарати, боєприпаси та інше озброєння.

BILD писав, що військова допомога Німеччини для України виявилася набагато меншою, ніж стверджує влада ФРН. Частина з 6 млрд євро, обіцяних на військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння бундесверу.

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