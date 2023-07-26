Поява БПЛА зі штучним інтелектом має величезні перспективи для ЗСУ, але може бути використана проти України.

Нове програмне забезпечення зі штучним інтелектом, яке враховує електронні перешкоди, використовувані в Росії, стабілізує безпілотник та утримуює його на зазначеному маршруті. ШІ допомагає дрону виконати місію, навіть якщо ціль рухається, що є значним кроком вперед у порівнянні з дронами, які відстежують певні координати.

Видання The Washington post пише, що ШІ, яке розробляється великою кількістю українських компаній з виробництва БПЛА, є одним з декількох стрибків інновацій на внутрішньому ринку безпілотників, які прискорюють і демократизують безпілотні озброєння, що особливо важливо для ЗСУ, які борються з більшим та краще оснащеним російським ворогом.

Поліпшення в швидкості, дальності польоту, вантажопідйомності та інших можливостях безпосередньо впливають на ситуацію на полі бою, дозволяючи Україні знищувати російську техніку, підривати пости спостереження та навіть руйнувати частини Кримського моста в ході операції минулого тижня за участю начинених вибухівкою морських безпілотників.

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Інновації в дизайні і програмному забезпеченні, а також масове поширення ноу-хау в області пілотування також, ймовірно, вплинуть на те, як безпілотники будуть використовуватися далеко за межами України, що матиме серйозні наслідки для урядів, які протистоять сепаратистам, наркокартелям і екстремістським групам, які прагнуть отримати технологічну перевагу.

"Оскільки десятки тисяч людей проходять навчання з безпілотниками по обидва боки фронту, дуже ймовірно, що цей досвід поширюється всюди, в тому числі серед мерзенних учасників", — сказав експерт з безпілотників в Росії в CNA Семюел Бендетт.

Військові потреби перетворили Україну на свого роду суперлабораторію винаходів, що залучає інвестиції від хвалених світил бізнесу, включаючи колишнього виконавчого директора Google Еріка Шмідта. Понад 200 українських компаній, що займаються виробництвом безпілотників, наразі працюють рука об руку з військовими підрозділами на передовій, щоб налаштовувати і покращувати дрони, підвищуючи їх здатність вбивати та шпигувати за ворогом.

"Це технологічна гонка 24/7", - сказав віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. "Завдання полягає в тому, що кожен продукт у кожній категорії повинен змінюватися щодня, щоб отримати перевагу".

32-річний Федоров відповідає за програму "Армія дронів", спрямовану на максимальне використання Києвом розвідувальних та ударних дронів, щоб компенсувати перевагу Росії в авіації та артилерії.

Минулого року програма допомогла приватним компаніям навчити понад 10 тисяч операторів дронів, а протягом наступних шести місяців планується навчити ще 10 тисяч осіб.

За оцінками, російські військово-повітряні сили в 10 разів перевершують українські, але Київ залишив більшу їх частину на землі після того, як збив кілька винищувачів в перші дні конфлікту. Дрони дозволили Україні вести спостереження і вражати важливі цілі далеко в тилу ворога, одночасно підвищуючи точність своє артилерії.

Однак у дронів набагато менше вогневої потужності, ніж у винищувачів, тому Київ запросив F-16 та ракетні комплекси великої дальності ATACMS. Водночас розвиток вітчизняної індустрії дронів є головним пріоритетом.

"Команда Федорова прискорила укладення контрактів на поставку дронів між компаніями і Міноборони, скоротивши процес "з двох років до двох місяців", — сказав співзасновник Київського виробника дронів Warbirds of Ukraine Дмитро Ковальчук.

Тим часом Міноборони України поділилося російською РЕБ з виробниками БПЛА, що дозволило їм випробувати продукцію. Таким привілеєм не володіють більшість міжнародних компаній, що виробляють безпілотники.

"На Заході ви не можете просто запустити глушилку і втрутитися в більшу частину спектра хвиль тільки для того, щоб протестувати свій продукт", — сказав колишній керівник Uber Андрій Ліскович, який покинув Силіконову долину, щоб допомагати Україні у військових діях. "Вам потрібна спеціальна ліцензія, і навіть якщо вона у вас є, вона поширюється лише на вузьку територію. Ось чому це одна з областей, в якій в України є реальна можливість розробити рішення світового рівня".

Виробники дронів також отримують зворотний зв'язок з передової, що дозволяє їм негайно вносити корективи, щоб зменшити вразливість та підвищити летальність.

"Рішення для кінцевого користувача - одна з найскладніших і важливих проблем", — зазначив Ліскович.

Росія, яка не відразу усвідомила важливість наступальних дронів у війні, нещодавно створила свою добровольчу армію безпілотників і впровадила в польових умовах нову зброю електронного придушення. Використання дронів-камікадзе, в тому числі ZALA Lancet та іранських Shahed, загрожувало українським містам й гальмувало повільний контрнаступ України.

За оцінками України, Росія знищує близько 1 тисячі українських дронів на місяць. За іншими оцінками, втрати становлять 10 тисяч на місяць, що підштовхнуло Київ до пошуку способів збільшення виробництва БПЛА. Типи дронів, що розробляються в Україні, різноманітні.

Дрони зі штучним інтелектом в Україні - останні новини

Український розвідувальний безпілотний авіакомпанлекс SHARK з камерою з 30-кратним оптичним і цифровим наближенням у 2022 році вже пройшли модернізацію, в ході котрой отримали більш потужну батарею і більший розмах крил.

Тепер же компанія-виробник Ukrspecsystems хоче зробити безпілотники SHARK "розумнішими", тому фахівці працюють над інтеграцією зі штучним інтелектом.

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