Росія міняє тактику застосування 'Шахедів': Флеш розкрив деталі (відео)

Усі кроки ворога вимагають швидкої адаптації українських контрзаходів, підкреслив радник президента.

Армія Росії змінює тактику застосування безпілотників типу "Шахед" і переходить до поодиноких, але складних ударів. Про це повідомив радник президента Сергій Флеш Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Шахеди" дедалі частіше відходять від тактики масових атак до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування", - зазначив Бескрестнов.

Він також прокоментував оприлюднене ним відео.

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"На відео "Шахед" для атаки цілі опустився до рівня 22 метрів. Задум полягав у тому, щоб вийти з-під зору наших РЛС та перехоплювачів. Але наші хлопці впоралися", - відмітив Флеш.

Крім того, радник президента підкреслив, що всі кроки ворога вимагають швидкої адаптації українських контрзаходів.

Сергій Флеш - останні новини

17 липня було опубліковано указ на сайті Офісу президента щодо призначення відомого експерта з систем зв'язку Сергія Бескрестнова (Флеш) радником президента України з питань технологічних напрямів оборони.

Згодом Бескрестнов повідомив, що Зеленський пропонував йому повернутися до нового складу Міноборони, але він відмовився. Флеш наголосив, що призначення радником президента не має стосунку до політики, а є можливістю впливати на технологічні процеси в оборонній сфері. Також Бескрестнов пообіцяв і надалі співпрацювати з Федоровим у питаннях української оборони.

До цього, в січні 2026 року, на той момент міністр оборони Михайло Федоров запропонував Флешу стати його радником.

15 липня Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомляв, що не виключено, що ретранслятори у Білорусі, в яких дуже зацікавлені росіяни для наведення "Шахедів", час від часу використовують для атак по Україні.

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