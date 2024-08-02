Росіяни намагаються замінювати знищені ракетні установки ТОС-1.

Днями оператор безпілотника з 3-ї штурмової бригади на Харківському напрямку помітив ціль, яка з першого погляду здавалася російською, термобаричною ракетною установкою ТОС-1. Однак, як пише Forbes, після її знищення внаслідок удару БПЛА виявилося, що це не ТОС-1, а "щось набагато більш дивне і рідкісне".

Як стверджують у 3-й штурмовій, це був новий вид ракетної машини, що поєднує в собі корпус старого танка Т-72Б 1970-х років і таку саму стару пускову установку РБУ-6000 для морських протикорабельних ракет - "франкенштейн із російського тягача і морської ракетної установки".

Як зазначає Forbes, чергова імпровізована "машина Франкенштейна" є ще одним свідченням зростаючої проблеми для росіян.

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"Російська армія вступила у війну в Україні, маючи на озброєнні близько 50 ТОС-1, і втратила половину з них. Брак ТОС-1 пояснює, чому Росія, очевидно, імпортує північнокорейські ракетні машини, а також чому вона прикручує морські ракетні установки до занедбаних Т-72Б, тисячі з яких лежать на складах по всій Росії", - пише видання.

Як зазначає видання, ці ракетні установки, хоча від самого початку і призначалися для потоплення підводних човнів, все ж таки не є поганою зброєю для ведення наземних бойових дій, навіть незважаючи на свою неточність.

Однак проблема полягає в дальності стрільби - вона наполовину менша, ніж у ТОС-1. А що ближче пускова установка до лінії фронту, то більшому ризику вона наражається з боку противника.

"Те, що українці вивели з ладу половину російських ТОС-1, підкреслює цю небезпеку. Недарма відтоді, як близько року тому в Україні вперше з'явилися наземні РБУ-6000, росіяни неухильно нарощували їхній захист, встановлюючи спершу на тонко захищені тягачі та вантажівки МТ-ЛБ, потім на старі корпуси танків Т-80 і, нарешті, принаймні, на один Т-72Б", - пише Forbes.

І хоча корпус Т-72Б захищений сильніше, ніж, скажімо, вантажівка "Урал", але, зазначає Forbes, "РБУ-6000 - це РБУ-6000, незалежно від того, до чого її прикріплюють інженери". Це 12 тендітних ракет, кожна з яких майже напевно згорить у разі влучання в неї вибухівки, артилерійських осколків або навіть кількох кулеметних снарядів.

Інші "монстри" на озброєнні російської армії

Росіяни створили чергового "монстра Франкенштейна" для використання на фронті в Україні. Цього разу схрестили лафет 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Волошка" з 73-мм гарматою 2А28 "Грім" від БМП-1.

А навесні цього року росіяни почали використовувати на фронті "танки-черепахи" - танки, кустарно обшиті листовим залізом і навіть деревом для захисту від українських дронів. Ця техніка показала обмежену ефективність, проте експерти вважають її скоріше невдалим, ніж вдалим експериментом.

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