Експерти сумніваються в тому, що така "розмальовка" може ввести в оману операторів українських зенітних БПЛА.

Українські дрони-перехоплювачі стали великою проблемою для окупантів, тому вони почали наносити розпізнавальні знаки Повітряних сил ЗСУ на власні дрони-розвідники. Про це повідомляє блогер і волонтер Сергій Стерненко.

"Російських окупантів настільки дістав наш Небесний русоріз, що вони розмалювали Zala у чорний колір та нанесли українські жовто-сині лівреї", – написав громадський діяч.

Цікаво, що на російському безпілотнику були також намальовані так звані Balkenkreuz – розпізнавальні знаки німецьких збройних сил у роки Другої світової війни.

На думку експертів порталу Defense Express, такі заходи є малоефективними, адже сплутати ZALA 421 з іншими БПЛА доволі важко через його характерну форму. Окрім того, сам алгоритм виявлення ворожих дронів фактично виключає можливість такої помилки.

Зенітні дрони – останні новини

Проблема українських зенітних дронів давно турбує російську сторону. Вони становлять загрозу не тільки для БПЛА. Ще влітку в Мережу виклали відео, на якому можна бачити, як український дрон таранить гелікоптер типу Мі-28.

Пізніше росіяни заявили, що для гелікоптерів такі БПЛА становлять більшу загрозу, аніж зенітні ракети.

А нещодавно стало відомо, що росіяни почали встановлювати на свої безпілотники камери заднього огляду. Вони повинні попереджати оператора про наближення FPV-дронів.

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