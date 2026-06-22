Росія накрила десантні кораблі москітними сітками для захисту від українських дронів, – ЗМІ

Подібні конструкції вже з'явилися на російських кораблях і підводних човнах різних флотів.

Недавнє фото російського десантного корабля, обгорнутого садовою сіткою, демонструє "новітню" відповідь ВМФ Росії на атаки українських безпілотників.

Як пише defence-blog.com, корабель "Олександр Шабалін" був сфотографований під час супроводу вантажного судна "Михайло Бритнєв" у Балтійському морі, при цьому на фото видно тонку зелену сітку, накинуту на надбудову – схожу на ті, що зустрічаються на садових решітках або використовуються як москітні сітки.

Фото вже викликало хвилю глузувань з боку коментаторів у російських військових Telegram-каналах, які зазначили, що цей "захист" навряд чи зупинить навіть найлегші бойові безпілотники, не кажучи вже про важкі ударні системи, такі як FP-2 та його аналоги, які Україна використовує для ураження російських військових кораблів.

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Це свідчить про те, що у ВМФ Росії визнають загрозу, з якою тепер стикаються російські моряки, зазначає видання.

Подібні сітчасті конструкції з’явилися на російських надводних кораблях і підводних човнах різних флотів, від Чорного моря до Балтійського та Арктики, а зовсім недавно – на стратегічних балістичних ракетних підводних човнах на базі Рибачий у Тихоокеанському флоті Росії, розташованій приблизно за 7400 кілометрів від української лінії фронту. Аналітики розцінили це як свідчення того, що російські командири серйозно ставляться до загрози раптових атак України на великі відстані, навіть на базах, розташованих далеко від зони бойових дій.

При цьому аналітики зазначають, що такі сітки забезпечують певний захист від найменших і найповільніших комерційних квадрокоптерів FPV, що несуть невеликі кумулятивні боєголовки, порівнянні з реактивною гранатою, але вони не забезпечують суттєвого захисту від більших спеціалізованих ударних систем. Вони також нічого не можуть протиставити морським безпілотним катерам, які відповідають за деякі з найбільш руйнівних військово-морських ударів України.

Крім того, як зазначають аналітики, досвідчений оператор безпілотника може відносно легко облітати або пролітати крізь щілини в статичній сітці, оскільки FPV-дрони мають високу маневреність, а українські оператори продемонстрували здатність пролітати крізь відкриті люки броньованих машин і проникати в замкнуті простори.

"Однак сітка виконує іншу функцію: вона сигналізує про тривогу. Військово-морський флот, який встановлює протимоскітну сітку на десантний корабель, задіяний у супроводі конвоїв у районі, що донедавна вважався відносно безпечною ділянкою європейських вод, – це флот, який розуміє, що правила морського середовища змінилися", – зазначає видання.

Як росіяни захищають свій флот

Раніше повідомлялося, що російські військові натягнули антидронову сітку над рубкою одного з атомних підводних човнів проекту 945А Північного флоту ВМФ РФ. У даному випадку йдеться про носій крилатих ПКР типу П-700 "Граніт"; сумнозвісний "Курськ" належав саме до цього проекту.

Також у Чорному морі раніше помітили дослідне судно "Селігер" проекту 11982 "Ладога", річкові канонерські човни проекту 1204 типу "Шмель" та протидиверсійні катери проекту 21980 типу "Грачонок", оснащені різними захисними клітками та сітками.

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