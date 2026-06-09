Бояться нової 'Павутини': на трасі поруч з резиденцією Путіна встановили антидронові сітки

Протидронові огорожі з'явилися на трасі після української операції "Павутина".

У Валдайському районі Новгородської області РФ над парковками вантажівок встановили протидронові огорожі. Про це повідомив російський журналіст Олег Кашин у своєму Telegram-каналі, опублікувавши знімки із захисними сітками.

Як пише "Агентство", ці протидронові огорожі розташовані на трасі приблизно за 9 кілометрів від резиденції російського диктатора Володимира Путіна. Зазвичай такі сітки встановлюють на фронті для захисту від невеликих FPV-дронів.

Зазначається, що протидронові огорожі з'явилися на трасі після української операції "Павутина".

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Засновник розслідувального проєкту Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв у своєму Telegram-каналі заявив, що ці протидронові сітки, ймовірно, потрібні не для того, щоб захистити вантажівки від ворожих дронів, а для того, щоб захиститися від вантажівок, якщо всередині них будуть знаходитися небезпечні предмети.

Левієв нагадав, що в рамках української операції дрони також були заховані всередині причепів вантажівок. Коли вантажівки наблизилися до військових аеродромів, які були цілями атаки, у фур відкрилися дахи, безпілотники вилетіли і завдали ударів.

"Антидроновий коридор" на Курщині - що відомо

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що російські окупанти облаштували "антидроновий коридор" на території Курської області.

Він зазначив, що військові Сил оборони знищують ресурси ворога, незважаючи на ці коридори. Демченко запевнив, що ЗСУ продовжуватимуть робити все можливе для того, щоб знищувати ці "антидронові коридори" і не дозволяти їх розширювати для вільного пересування ворога біля кордону з Україною.

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