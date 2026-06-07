Українські пілоти тепер можуть керувати дронами з іншої країни чи континенту, – BI

Дрони можна пілотувати на відстані близько 2 тисяч кілометрів за допомогою Starlink.

У міру того, як поле бою стає дедалі небезпечнішим для українських операторів безпілотників, деякі з провідних виробників дронів знайшли спосіб перемістити операторів далі від зони бойових дій – навіть в іншу країну або на інший континент – без шкоди для виконання їхньої місії.

Тепер пілоти можуть діяти за сотні або тисячі миль від лінії фронту, використовуючи супутниковий інтернет, повідомив виданню Business Insider представник української компанії-виробника дронів Skyfall.

"Пілоти постійно піддаються обстрілам на лінії фронту, і дистанційні операції забезпечують їм більшу безпеку від російських супротивників", – зазначив він.

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Континенти, а не країни

Українські безпілотники-перехоплювачі, як правило, мають пропелерний двигун, озброєні невеликими боєголовками і можуть знищувати цілі, зіштовхуючись з ними або вибухаючи поблизу. Вони дешеві – деякі коштують усього 2000 доларів – і спроектовані таким чином, щоб коштувати в рази менше, ніж ударний безпілотник "Шахед", який зазвичай коштує десятки тисяч доларів.

Інструктор української компанії "Дикі шершні", яка виробляє передовий безпілотник-перехоплювач Sting, сказав, що пілоти наражаються на більший ризик на полі бою порівняно з початком війни через активізацію російських розвідувальних операцій із проникненням на українські позиції.

"Неважливо, як далеко ти від противника. Завжди потрібно думати про маскування", – зазначив він.

У березні компанія анонсувала технологію дистанційного керування і заявила, що пілоти зможуть керувати перехоплювачами на відстані сотень кілометрів від точки запуску.

За словами співробітників Wild Hornets, Sting можна пілотувати на відстані понад 1200 миль (близько 2 тисяч кілометрів), використовуючи інтернет-з'єднання Starlink.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб зробити можливим керування безпілотниками Sting, наприклад, з іншого континенту, а не тільки з іншої країни", – повідомив представник "Диких Шершнів" виданню Business Insider.

Можна воювати з офісу

Олексій Вискуб, перший заступник міністра оборони України, заявив, що Росія щотижня змінює тактику своїх безпілотників, і передбачити їхні коридори атаки буває складно.

Саме тому Україна розробила дистанційно керовані безпілотники-перехоплювачі, сказав він Business Insider. Обмежена кількість пілотів може бути розміщена в комфортабельному офісі, і за допомогою цієї технології вони мають зв'язок та ситуаційну обізнаність, щоб відбивати наближення російських "Шахедів".

Дистанційно керовані дрони використовуються не тільки як перехоплювачі. Українська компанія Ratel Robotics, що виробляє безпілотні наземні апарати, працює над аналогічною технологією.

"Ми збільшуємо відстань від платформи до оператора. Якщо ми керуємо машиною через Starlink, оператор може перебувати в безпеці, наприклад, у будь-якій іншій країні", – сказав інструктор компанії.

Україна використовує нову стратегію для примушення Росії до миру

Україна намагається втілити той самий задум щодо перерізання "сухопутного коридору до Криму", який провалився під час масштабного контрнаступу 2023 року. Тільки тепер Україна діє іншими методами і, схоже, досягає успіху.

Як пише The Telegraph, тепер для цього використовуються не танки і піхота, а ударні безпілотники.

Зокрема, росіяни 7 червня закрили контрольно-пропускний пункт "Чонгар" у Херсонській області після атаки українських безпілотників. Також було перекрито рух через КПП "Джанкой".

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