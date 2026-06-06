'Роботи не кровоточать': Україна змінила хід війни, - колумніст FP

Українські дрони, посилена ППО та технології дозволяють стримувати наступ РФ і завдавати ворогу рекордних втрат, попри атаки на цивільну інфраструктуру.

Попри постійні ракетні удари та чисельну перевагу Росії, Україна не лише продовжує оборонятися, а й поступово змінює перебіг війни на свою користь. Ключову роль у цьому відіграють сучасні технології, масове виробництво безпілотників та незламна стійкість українського суспільства. Про це пише експерт права національної безпеки, експомічник міністра внутрішньої безпеки США Сет Стоддер у звіті для Foreign Policy.

Одним із символів українського опору залишається Харків. У лютому 2022 року спеціалізована школа №134 стала місцем запеклого бою між українськими захисниками та російським спецназом.

Після 13 годин боїв російський штурм було відбито, а плани Кремля щодо швидкого захоплення другого за величиною міста України провалилися.

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Сьогодні на дитячому майданчику біля зруйнованої школи знову граються діти. Попри постійні обстріли, мешканці міста продовжують жити звичним життям, демонструючи, що багаторічний терор не зміг зламати їхню волю.

ППО перехоплює більшість російських атак

Українська система протиповітряної оборони суттєво посилилася за роки війни. За оцінками українських чиновників, зараз вдається перехоплювати від 80 до 90% російських ракет і безпілотників, які атакують міста.

Хоча окремі удари все ще досягають цілей та призводять до жертв серед цивільного населення, ефективність ППО дозволяє уникати значно масштабніших втрат.

Російський наступ захлинувся

Попри численні штурми, російська армія продовжує зазнавати великих втрат при мінімальних територіальних здобутках. Весняний наступ РФ, спрямований на прорив української оборони на Донеччині, не приніс очікуваних результатів.

За даними української сторони, лише протягом одного місяця втрати російської армії перевищили 35 тисяч військових убитими та пораненими. Водночас Москва продовжує втрачати величезні обсяги військової техніки, включаючи танки, бронемашини та артилерію.

Безпілотники стали головною зброєю війни

Найважливішою зміною на фронті стало масове застосування дронів. Саме вони сьогодні завдають більшості втрат російським військам.

Особливу популярність здобули українські важкі ударні безпілотники типу "Баба Яга", зокрема "Вампір" та "Кажан". Вони здатні скидати боєприпаси, виконувати нічні атаки та знищувати техніку противника далеко від лінії фронту.

Фактично війна перетворилася на масштабне протистояння безпілотних систем, де будь-який транспорт або солдат можуть бути виявлені та уражені на десятки кілометрів від передової.

Окремим фактором успіху стало стрімке зростання української оборонної промисловості. Якщо до повномасштабного вторгнення в Україні виробляли лише кілька тисяч дронів на рік, то вже у 2025 році цей показник перевищив 4 мільйони одиниць. На 2026 рік поставлена ще амбітніша мета – виробництво до 7 мільйонів безпілотників.

Такого результату вдалося досягти завдяки появі сотень нових українських компаній та розробників, які швидко адаптувалися до потреб фронту.

На фронт виходить ШІ

Україна та Росія дедалі активніше використовують автономні системи зі штучним інтелектом. Новітні українські дрони можуть діяти без постійного зв'язку з оператором, самостійно обходити засоби радіоелектронної боротьби та атакувати цілі на значній відстані.

Також випробовуються рої безпілотників, які координуються за допомогою алгоритмів штучного інтелекту та здатні одночасно атакувати кілька об'єктів.

Крім того, українські військові вже повідомляли про випадки, коли позиції противника захоплювалися виключно роботизованими системами без участі людей. Микола Зінкевич, командир українського підрозділу, який виконував місію, каже:

"Людське життя безцінне, тоді як роботи не кровоточать".

Російський флот втратив перевагу на морі

Важливу роль відіграють і морські безпілотники. Завдяки їхньому використанню Україна суттєво обмежила активність Чорноморського флоту Росії.

Українські морські дрони продовжують здійснювати далекі рейди та атакувати російські кораблі й логістичні маршрути, створюючи додаткові проблеми для військового керівництва РФ.

Паралельно Україна продовжує отримувати допомогу від партнерів. Європейські держави постачають системи ППО, ракети-перехоплювачі та безпілотники, а також розширюють спільне виробництво озброєння.

Країни Перської затоки також почали співпрацювати з Києвом у сфері протидії іранським дронам, обмінюючи інвестиції на український військовий досвід.

На думку автора матеріалу, головною причиною успіхів України залишається не лише технологічна перевага в окремих напрямках, а й мотивація суспільства. Українці воюють за власну державу, свободу та право самостійно визначати своє майбутнє. Саме це поєднання дозволило Україні не лише вистояти після вторгнення 2022 року, а й поступово змінити ситуацію на полі бою на свою користь.

Стоддер підсумував:

"Україна має важкий досвід у реаліях сучасної війни, продемонстровану здатність до інновацій та потужну виробничу базу. Українці стали грізними, і Захід має бути вдячний за те, що вони на її боці. Усі, хто любить свободу, повинні бути з Україною та визнати, що це також і наша боротьба".

Війна в Україні - ситуація на полі бою

Раніше The Telegraph писав, що наземні бої з російськими окупантами тривають, але основний тягар протистояння перенісся в повітря. Це сталося після того, як Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем – підрозділ збройних сил, що спеціалізується на безпілотниках.

Нагадаємо, що в перші роки війни Україна покладалася на транспортні засоби, зброю та обладнання, поставлені західними партнерами. Їх використання було пов'язане з певними обмеженнями.

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