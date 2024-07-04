Треба змусити РФ передислокувати військові літаки якомога далі від кордонів України, щоб РФ не могла запускати керовані авіаційні бомби, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що немає жодного ефекту від армійських тактичних ракетних систем ATACMS без дозволу бити ними по аеродромах Російської Федерації.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для Bloomberg. "Якщо немає зміни, то немає сенсу використовувати ATACMS. Нема у цьому сенсу", - сказав Зеленський. Глава держави нагадав, що у росіян є бази та військові аеродроми, з яких злітають у небо літаки та запускають по Україні тисячі керованих авіабомб.

"Якщо ми не зробимо так, аби ці літаки там не стояли, якщо ми не змусимо Росію прибрати їх глибше в Російську Федерацію, а з тієї відставні вони вже не зможуть запускати ці бомби, вони зможуть бити тільки ракетами... Ракети - це також зло, але їх набагато менше, ніж цих бомб. Тобто, якщо ми їх не змусимо, вони просто будуть з нас знущатись і зруйнують усе живе, що в нас є", - наголосив Зеленський.

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У цьому зв'язку, президент пояснив, як можна росіян змусити передислокувати якомога далі військові літаки від кордонів України. "Поставити відповідну зброю, яка буде бити по їх військових аеродромах. Якщо Сполучені Штати не дадуть можливість це зробити, використовувати цю зброю, то немає ніякого ефекту від цієї зброї", - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що лише одні армійські тактичні ракетні системи ATACMS не є "магічним засобом" для здійснення ефективної далекобійної кампанії. За його словами, інтеграція спроможностей ATACMS на ряду з такими ракетами, як Storm Shadow, та різними додатковими засобами, які надходять від інших країн, по-справжньому нададуть українцям можливість здійснювати далекобійні вогневі кампанії.

У червні Зеленський наголосив, що дозвіл США бити по території РФ з артилерійсько-ракетних систем підвищеної мобільності Himars є недостатнім для ураження усіх видів російської зброї, з якої наносяться удари по цивільному населенню в Україні. Зокрема, Україна не має можливості і дозволу завдавати ударів по російських аеродромах, звідки злітають літаки для розстрілу України різними ракетами і бомбами.

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