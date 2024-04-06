Президент України заявив, що Україні треба далекобійна зброя.

Збройні сили України не мають снарядів для контрнаступальних дій. На окремих напрямках дефіцитні артилерійські снаряди намагаються перекрити дронами.

"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати і зброя надходить. Щоб сьогодні захищати так, як ми захищаємо, для всіх бригад, які на найбільш напружених напрямках, все чесно розподіляється", - заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Водночас він зазначив, що як заміну дефіцитного артилерійського снаряда використовують дрони.

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"Так, це не повноцінна альтернатива, але на деяких напрямках допомагає і ми збільшили виробництво в десятки разів. На сьогодні глобально дефіциту в цьому питанні я не бачу", - зазначив глава української держави.

Водночас він зазначив, що Україні не вистачає далекобійних снарядів і озброєння, щоб завдавати ударів по військових аеродромах РФ, літаках і вертольотах, а також складах і базах.

Війна в Україні - снаряд для ЗСУ

Bloomberg писав, що Україна та її союзники програють перегони за боєприпасами, необхідними для відбиття російських атак. Потік західної військової допомоги Києву різко скоротився. Деякі українські гармати роблять лише один постріл на день, щоб зберегти запаси боєприпасів, що зменшуються.

Однак УНІАН писав, що ситуація починає змінюватись - Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього.

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