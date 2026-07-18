'Тільки дурні не бояться': українці навчились жити під постійними атаками дронів, - CNN

Люди змінюють звички, встановлюють системи виявлення дронів і навіть слухають радіо, яке перериває ефір, щоб попередити про небезпеку.

Прифронтовий Нікополь на Дніпропетровщині вже понад три роки живе під майже безперервними атаками російських безпілотників. Через близькість до окупованого берега Дніпра місто стало однією з головних цілей FPV-дронів, а місцеві жителі змушені щодня пристосовуватися до нової реальності, пише CNN.

За словами місцевих мешканців, останніми місяцями інтенсивність атак лише зросла. Поет і волонтер Олександр Варицев, який забезпечує гарячим харчуванням літніх людей та осіб з інвалідністю, розповідає, що раніше в місті фіксували два-три російські дрони на день, а тепер їх можна побачити приблизно тричі за годину.

"Ми насправді дещо звикли до небезпеки, хоча відчуття страху ніколи по-справжньому не зникає", – каже він.

Відео дня

За його словами, люди намагаються не затримуватися на відкритих ділянках, не стояти на автобусних зупинках і постійно дивляться в небо:

"Люди бояться ходити вулицею, але вони адаптуються до нової реальності. Ми постійно тримаємо голови високо, ми більше не дивимося собі під ноги".

Дрони атакують цивільних

У Нікополі вже неодноразово фіксували удари по цивільних. У червні російський FPV-дрон атакував літню жінку в інвалідному візку. Загинули троє людей, серед них – 87-річна жінка та її син. У квітні ще четверо людей стали жертвами удару по міському автобусу.

Місцеві жителі називають це "полюванням на людей" або "людським сафарі".

До початку повномасштабної війни у Нікополі проживали близько 100 тисяч людей. Тепер, за оцінками місцевої влади, населення скоротилося майже вдвічі.

Місцевий підприємець Олексій Кирилов говорить, що дедалі більше людей залишають місто:

"Місто порожніє на наших очах. Ситуація дуже небезпечна, і щодня відбувається все більше й більше нападів", – каже він.

Попри постійну небезпеку, чоловік не планує виїжджати

"Тільки дурні не бояться".

Сітки над дорогами та детектори дронів

Щоб захиститися від FPV-дронів, у Нікополі почали натягувати спеціальні сітки над дорогами, які здатні перехоплювати безпілотники. Згодом таке укриття планують облаштувати й над тротуарами.

Окрім цього, у місті використовують спеціальні пристрої для виявлення дронів – так звані "Чуйки". Вони сигналізують про наближення безпілотників, хоча ефективні не проти всіх типів апаратів.

Експерти наголошують, що такі системи не є універсальним захистом, однак можуть подарувати людям дорогоцінні хвилини для укриття.

Ще одним способом попередження стала місцева радіостанція RadioNikopol. У її застосунку будь-хто може повідомити про помічений безпілотник. Після цього ведучі негайно переривають ефір і повідомляють жителям про напрямок польоту дрона.

Також водії автобусів використовують застосунок Zello або звичайні рації, щоб оперативно інформувати одне одного про небезпечні ділянки маршруту. Якщо дрон наближається, автобус зупиняють, а пасажири залишають транспорт і розходяться в різні боки.

Через постійні атаки змінилися й правила безпеки на залізниці. За словами машиніста Ігоря Зачепілова, якщо поблизу виявляють дрони, потяги зупиняють, а пасажирів евакуюють у відкриту місцевість.

"Ніби вони полюють на нас. І не лише на вантажні поїзди, а й на пасажирські", – говорить він.

За даними української влади, від початку повномасштабної війни було здійснено понад 5 тисяч атак на об'єкти української залізниці.

"Це наш дім"

Попри постійні удари та небезпеку, багато жителів Нікополя не планують залишати місто.

Кирилов каже, що його родина вже думає про придбання власного детектора дронів, аби швидше реагувати на загрозу:

"Можливо, ми організуємо збір коштів і купимо детектор дронів. Це наш дім. Ми звідси не поїдемо".

Удари по Нікополю - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники прагнуть залякати місцеве населення і змусити людей покинути такі міста як Нікополь, аби зупинити там роботу підприємств і виплати податків до державного бюджету України.

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук вважає, що погіршення ситуації пов’язане з тим, що до окупованого Енергодару загарбники завели певні бригади безпілотних систем, які діють по стандартам відомого російського "Рубікону".

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