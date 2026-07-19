Росія б’є ракетами з бойовою частиною до тонни: чим Україна може їх перехоплювати, - експерт

Коли ракета з такою бойовою частиною влучає в подібну будівлю, вона руйнує не просто кілька поверхів, а кілька під’їздів.

Росія наразі використовує дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 і ракети Х-22 та Х-32 для ударів по місцях компактного проживання українців. Нам потрібні не тільки ракети PAC-3, а й PAC-2, щоб їх збивати. Про це в коментарі УНІАН заявив Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПА Україна, український авіатор.

"Ту-22М3 – це літаки ядерної тріади Російської Федерації. Власне, це дальня бомбардувальна авіація, яка може нести ядерне озброєння. З огляду на те, що сьогодні ці літаки вже не виробляються і Російська Федерація не може відновити їхнє виробництво, втрата однієї боєздатної одиниці є досить болісною. Втрата одного літака, який перебуває на землі в небоєздатному стані, теж важка, тому що це єдине джерело запасних частин, які можуть використовуватися і використовуються для підтримки льотної придатності діючих літаків", - сказав він.

Тому, за словами Хазана, що менше таких літаків залишиться в Російській Федерації, то слабшими можуть бути удари по Україні із застосуванням авіаційного озброєння.

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Він розповів, що Ту-22М3 можуть використовувати широкий спектр ракет, зокрема Х-22 та Х-32.

"Ці ракети були пристосовані до використання не тільки зі звичайною, а й з ядерною бойовою частиною. І чому вони руйнівні? Тому що вага такої бойової частини в різних варіантах становить від 900 кг до тонни. І ми бачимо, яких уражень і руйнувань завдають на території Російської Федерації наші ракети з бойовою частиною вагою близько тонни, і тішимося. Так само вони становлять загрозу для нас", - зауважив Хазан.

Він підкреслив, що сьогодні росіяни здебільшого використовують ці ракети для ударів по місцях компактного проживання українців, тобто по великих житлових масивах, дев’ятиповерхівках, шістнадцятиповерхівках тощо. Коли ракета з такою бойовою частиною влучає в подібну будівлю, вона руйнує не просто кілька поверхів, а кілька під’їздів.

"Щодо перехоплення, ми маємо розуміти, що сьогодні можливості України перехоплювати ракети, які летять на високих швидкостях, обмежені кількістю пускових установок і, власне, ракет-перехоплювачів. Нам потрібні не тільки ракети PAC-3, а й PAC-2. Це ракети, призначені для виконання ширшого спектра бойових завдань. PAC-3 використовують здебільшого для знищення балістичних ракет, а PAC-2 виконують певні цікаві завдання, які не призводять до руйнівних наслідків під час падіння збитих балістичних ракет. Тобто нам потрібен широкий спектр цього озброєння", - пояснив експерт.

За його словами, Україні треба прикривати всю країну: усі міста, містечка, виробничі комплекси, підприємства та місця, де утримують велику кількість худоби. Їх росіяни теж нищать, бо це наші продукти харчування.

Крім того, Хазан розповів, що коли в Росії вичерпаються запаси цих ракет, вона не зможе ними бити, але у ворога є інші ракети. Тому потрібно тиснути на певні країни, через які за схемами чорного та сірого імпорту на територію Російської Федерації потрапляють західні компоненти, які використовують у ракетобудуванні, адже замінити їх росіяни не можуть.

Ту-22М3 – що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські дальні бомбардувальники Ту-22М3, на думку експертів, можуть і надалі втрачатися через технічні несправності. Головною проблемою називають зношені двигуни НК-25, виробництво яких припинилося ще у 1996 році.

За даними російських джерел, остання аварія Ту-22М3 в Іркутській області сталася під час тренувального польоту. Спочатку на літаку відмовив один двигун, а під час повернення на аеродром – і другий. Після втрати швидкості бомбардувальник упав.

Усі Ту-22М3, які залишаються в строю, оснащені турбореактивними двигунами НК-25, виробництво яких завершилося майже три десятиліття тому.

Через це російська авіація змушена використовувати двигуни зі значним ресурсом напрацювання та обмеженим запасом комплектуючих. Усі Ту-22М3, що зараз літають, використовують двигуни, виготовлені понад 30 років тому.

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