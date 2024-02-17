Питання передачі винищувачів він прокоментував на Мюнхенській безпековій конференції.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте потішив гарними новинами щодо передачі довгоочікуваних винищувачів F-16 Україні.

За його словами, у цьому питанні можна засвідчити прогрес. Деталі він розкрив на полях Мюнхенської безпекової конференції журналістам Радіо Свобода.

Як зазначив Рютте, Нідерланди намагаються впоратися із задачею якомога швидше, наразі все йде за графіком.

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"Сподіваємося передати їх якомога швидше… Є в цих справах прогрес. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож це хороші новини", - сказав він.

Водночас чиновник уточнив, скільки саме Україна може отримати літаків. Рютте каже, що, можливо, їх буде більше за 24 одиниці.

"Буде 24 винищувачі, можливо, більше, але - не менше… Ми працюємо разом із данцями та іншими", - заявив очільник нідерландського уряду.

Коли Україна матиме F-16 - прогноз Буданова та Міноборони

15 лютого начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк уточнив питання поставки перших F-16 Україні. За його словами, там нема що додатково обговорювати - усі рішення ухвалені. Наразі в України є розуміння щодо термінів, однак держава офіційно не оголошуватиме дату поставки.

Про це також згадував очільник ГУР України Кирило Буданов. "По F-16 питання вирішено, це, я думаю, всі знають. Тут (на "Рамштайні") були подробиці, але вони стосуються технічних питань", - сказав він 15 лютого.

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