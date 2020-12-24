В даний час заняття з готовності ракетних підрозділів проводяться щотижня як вдень, так і вночі.

На одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області українські військові проводять заняття з готовності ракетних підрозділів до виконання завдань із залученням ракетної батареї реактивної системи залпового вогню «Смерч».

Читайте такожМодернізовану високоточну ракету до БМ "Смерч" почнуть випробувати наприкінці 2020 рокуПро це йдеться в повідомленні Командування об'єднаних сил ЗСУ на сторінці в соцмережі.

У повідомленні вказується, що до практичної фази було залучено військовослужбовців підрозділів, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних сил України та несуть бойову службу на південному напрямку.

"Воїни-ракетники відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетних ударів по визначених цілях умовного противника", - йдеться в повідомленні.

За словами командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, захисники півдня країни здійснили висування колоною в район тимчасових стартових позицій, здійснили розгортання, а також виконали заходи підготовки до пусків з елементами безпосередньої охорони та оборони стартових позицій.

"В умовах максимально наближених до бойових, батарея швидко та злагоджено здійснила марш та зайняла стартові позиції. Після цього вона розгорнулася і відпрацювала точне наведення по визначених цілях", – зазначив командувач.

Він також додав, що наразі заняття з готовності ракетних підрозділів проводяться щотижня як вдень, так і вночі. Особовий склад діє згуртовано й демонструє свою професійну майстерність, показуючи добрий результат.

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Автор: Ірина Погоріла