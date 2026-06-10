Сили безпілотних систем за рік завдали Росії збитків на 40 млрд доларів, - Зеленський

Тепер українські безпілотники можуть уражати цілі, які раніше були недоступними.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати роботи Сил безпілотних систем Збройних сил України за рік після створення відповідного угрупування. Про це він повідомив під час вечірнього звернення до українців.

"Ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важкодосяжні й вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів", - наголосив Зеленський.

Зокрема, як підкреслив президент, найважливіше, що це різні типи уражень, і кожне додає Україні можливості берегти життя.

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"СБС Збройних Сил – реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки – російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС іще посилювати", - додав Зеленський.

Роль Сил безпілотних систем у протистоянні російській агресії

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський постановив щороку 11 червня відзначати День Сил безпілотних систем ЗСУ. Відповідний указ президент підписав з врахуванням ролі Сил безпілотних систем ЗСУ у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські дронові удари середньої дальності (middle strike), яких Україна завдає по логістичних маршрутах росіян на окупованих територіях півдня та сходу України, продовжують порушувати російську логістику, і ці оперативні наслідки, ймовірно, лише посилюватимуться найближчим часом.

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