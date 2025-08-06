Японія вперше експортує військові кораблі: Австралія замовила фрегати-невидимки на суму $6,5 мільярда.

Японська військова промисловість зробила безпрецедентний крок у своїй сучасній історії: країна офіційно уклала першу післявоєнну угоду на експорт військових кораблів. У вівторок Австралія оголосила про придбання 11 фрегатів класу Mogami виробництва Mitsubishi Heavy Industries. Загальна сума контракту складає 6,5 мільярда доларів США, пише Business Insider.

Згідно з домовленістю, три кораблі будуть побудовані в Японії, а решта вісім — на австралійському узбережжі, в порту Західної Австралії. Це найбільша оборонна угода в історії двосторонніх відносин між Японією та Австралією, підкреслив міністр оборони Австралії Річард Марлес.

Новий рівень японської оборонної політики

Цей контракт став можливим завдяки поступовому пом’якшенню післявоєнної політики Японії щодо експорту озброєння. Заборона, яка діяла десятиліттями, була частково знята у 2014 році за ініціативи прем’єр-міністра Сіндзо Абе. У 2023-му політика була оновлена, дозволяючи продаж летального озброєння країнам-партнерам.

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Фрегати Mogami обрали серед претендентів із Німеччини, Іспанії та Південної Кореї. Це високотехнологічні кораблі водотоннажністю 5500 тонн, введені до складу ВМС Японії лише у 2022 році. Вони оснащені сучасною системою озброєння, включаючи крилаті ракети, торпедні апарати, систему вертикального запуску, а також місце для гелікоптера Seahawk або дронів.

Перевага — автоматизація

Ключовою особливістю Mogami є високий рівень автоматизації, що дозволяє зменшити чисельність екіпажу до 90 осіб — удвічі менше, ніж у більшості кораблів аналогічного класу.

Ця угода є не лише економічною, а й стратегічною: Японія та Австралія дедалі тісніше співпрацюють у безпековій сфері на тлі зростання впливу Китаю. Обидві країни є частиною "Квад" — стратегічного альянсу разом з Індією та США.

Фрегати Mogami стануть тимчасовим рішенням для австралійського флоту, поки в країні триває будівництво шести важких фрегатів класу Hunter, перший з яких буде введено в експлуатацію не раніше 2034 року.

Австралія посилює флот - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Велика Британія і Австралія поглиблюють свою оборонну співпрацю, підписавши 50-річний двосторонній договір у межах безпекового пакту AUKUS.

Новий документ, як очікується, створить десятки тисяч робочих місць у Британії та забезпечить Лондону експорт на суму до £20 мільярдів (близько $27,1 мільярда).

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