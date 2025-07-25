Нова угода між Лондоном і Канберрою закріплює співпрацю у сфері атомних субмарин на наступні 50 років і гарантує мільярди в експорті.

Велика Британія і Австралія поглиблюють свою оборонну співпрацю, підписавши 50-річний двосторонній договір у межах безпекового пакту AUKUS. Новий документ, як очікується, створить десятки тисяч робочих місць у Британії та забезпечить Лондону експорт на суму до £20 мільярдів (близько $27,1 мільярда), пише Reuters.

Договір підписано під час візиту міністрів оборони та закордонних справ Великої Британії до Австралії. Лідери обох країн відвідали Дарвін — ключове військове місто на півночі Австралії, де нині тривають масштабні навчання.

"AUKUS — одне з найважливіших оборонних партнерств Великої Британії, яке зміцнює глобальну безпеку та водночас стимулює зростання економіки", — заявив британський міністр оборони Джон Гілі.

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За його словами, на піку реалізації програми AUKUS у Великій Британії буде задіяно понад 21 000 спеціалістів.

Починаючи з 2021 року, союз AUKUS між США, Великою Британією та Австралією має на меті протидіяти впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. У його межах Австралія отримає атомні підводні човни, збудовані за допомогою британських та американських технологій.

Однак майбутнє угоди було поставлено під сумнів після того, як президент США Дональд Трамп розпочав перегляд участі США в AUKUS з точки зору своєї політики "Америка понад усе". Австралія висловила впевненість, що партнерство залишиться стабільним.

Британія будує новий флот атомних човнів - головні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Велика Британія оголосила про наймасштабнішу оборонну ініціативу з часів Холодної війни. У межах нової стратегії безпеки уряд зобов'язується будувати один атомний ударний підводний човен кожні 18 місяців.

Очікується, що країна збудує 12 новітніх підводних човнів класу SSN-AUKUS, які поступово замінять нинішні човни класу Astute. Ще 4 нові підводні човни Dreadnought замінять флот Vanguard, який відповідає за ядерне стримування.

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