У Великій Британії чимало уваги приділяють розвитку лазерного озброєння.

У Великій Британії тестують лазерну зброю для бронемашин Wolfhound, які є на озброєнні в українських військових. Днями було офіційно повідомлено, що військові 16-го Королівського артилерійського полку вперше застосовували високоенергетичну лазерну зброю проти безпілотних літальних апаратів.

Це відбулося на полігоні Реднор, пише український портал Defense Express. Зазначається, що тоді британські військовослужбовці успішно націлювалися та уражали неназвані безпілотники.

"У повідомленні міністерства оборони Великої Британії відзначається, що йдеться про розробку, яка створювалася у співпраці низки структур та компаній, а саме Департаментом оборонного обладнання та підтримки міноборони (DE&S), а також Лабораторією оборонної науки та технологій (Dstl) та консорціумом на чолі з Raytheon UK, ця зброя створюється у рамках контракту на 21,4 млн доларів", – йдеться у матеріалі.

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Згадуються і слова керівника випробувань Метью Андерсона, який наголосив, що під час кожного випадку застосування лазера фіксувалося збиття БПЛА.

Видання Defense News писало, що загалом за час випробувань було знищено десятки квадрокоптерів у межах 5-кілометрового полігону. Зазвичай там випробовують 40-мм гармати та іншу зброю.

"Загалом у Великій Британії чимало уваги приділяють розвитку лазерного озброєння, а тим паче у контексті боротьби саме з безпілотними літальними апаратами. І передусім тут варто згадати за проєкт DragonFire з огляду на той факт, що раніше британці висловили готовність передати прототип цієї системи Україні для бойових випробувань", – резюмує Defense Express.

Новини зі світу зброї: це варто знати

Китай випробував перший "гіперзвуковий літак". До серійного виробництва поки далеко, адже наразі ідеться про тестування технічного прототипу. Під час льотних випробувань літак зміг досягти гіперзвукової швидкості (5 Махів і вище).

Раніше повідомлялося, що у США провели успішні випробування гіперзвукової ракети Dark Eagle. Пуск відбувся зі стартового майданчика на мисі Канаверал 12 грудня. Була задіяна батарея LHRW, до складу якої входив мобільний пункт управління і пускова установка Transporter Erector. До цього моменту головною проблемою під час випробувань Dark Eagle була пускова установка, а не сама ракета.

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