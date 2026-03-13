У Радбезі ООН спалахнув конфлікт між США, РФ та Китаєм щодо ядерної програми Ірану

В Ірані кажуть, що ядерна програма країни "завжди була виключно мирною".

США та західні союзники зіткнулися з Росією і Китаєм щодо ядерних намірів Ірану, адже Вашингтон намагався в ООН ще більше виправдати війну, яку він розпочав проти країни два тижні тому. Про це пише Reuters.

Зокрема на засіданні Ради Безпеки ООН, головування в якій цього місяця здійснюють США, РФ та Китай марно намагалися заблокувати обговорення питання про створення комітету для нагляду та забезпечення виконання санкцій ООН проти Ірану. Їхню пропозицію відхилили 11 голосами проти 2, ще двоє утрималися.

Звертаючись до Ради, посол США в ООН Майкл Волц звинуватив Москву та Пекін у спробах захистити Тегеран, блокуючи роботу так званого Комітету 1737.

"Усі держави-члени ООН повинні застосовувати ембарго на постачання зброї до Ірану, забороняти передачу та торгівлю ракетними технологіями і заморожувати відповідні фінансові активи. Положення ООН, які будуть знову введені, не є довільними, а мають вузьку сферу застосування, щоб протидіяти загрозі, яку становлять іранські програми ядерної, ракетної та звичайної зброї, а також постійна підтримка Іраном тероризму", - наголосив він.

За словами Волца, Китай та Росія не хочуть функціонального комітету з санкцій, адже "вони хочуть захистити свого партнера, Іран, і продовжувати підтримувати оборонне співробітництво, яке зараз знову заборонено".

Посол додав, що минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії ООН повторно заявило, що Іран є єдиною державою у світі, яка не володіє ядерною зброєю, проте виробляє та накопичує уран, збагачений до 60%, а також відмовляється надати МАГАТЕ доступ до цих запасів.

Водночас посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США та їхніх союзників у розпалюванні "істерії навколо нібито планів Ірану щодо отримання ядерної зброї", які ніколи не підтверджувалися звітами МАГАТЕ.

"Це було зроблено з метою вжити чергових військових заходів проти Тегерана та забезпечити значне загострення ситуації на Близькому Сході та за його межами", - підкреслив він.

Своєю чергою представник Китаю Фу Кон назвав Вашингтон "підбурювачем" іранської ядерної кризи і додав, що він "вдався до відвертого застосування сили проти Ірану під час переговорного процесу, що зробило дипломатичні зусилля марними".

Також посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані сказав журналістам, що ядерна програма країни "завжди була виключно мирною" і що Тегеран не визнає жодних спроб ввести проти нього санкції.

Війна США з Іраном - останні новини

Раніше посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітакер відреагував на імовірну підтримку Ірану з боку Росії. За його словами, станом на зараз немає публічних ознак цього.

"Але навіть якщо це і так, це, безумовно, їм не допомагає, тому що іранці зазнають серйозної поразки", - наголосив Вітакер.

Також повідомлялось, що США втратили у війні з Іраном літак-заправник KC-135. Зазначається, що втрата літака не була повʼязана з вогневим ураженням з боку противника чи так званим "дружнім вогнем". Що сталося з екіпажем літака, наразі невідомо.

