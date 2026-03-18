ВООЗ готується до ядерної катастрофи на тлі загострення війни в Ірані

У ВООЗ розглядають сценарій із застосуванням ядерної зброї або нападом на ядерний об’єкт.

Чиновники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) готуються до ядерної катастрофи, якщо війна США та Ізраїлю з Іраном продовжить загострюватися. Як заявила регіональний директор ВООЗ у Східному Середземномор'ї Ханан Балхі в інтерв'ю Politico, в організації розглядають сценарій із застосуванням ядерної зброї або нападом на ядерний об'єкт.

"Найгірший сценарій – це ядерний інцидент, і це те, що нас турбує найбільше. Як би ми не готувалися, ніщо не може запобігти шкоді, яка спіткає регіон – і весь світ, якщо це врешті-решт станеться, – і наслідки відчуватимуться десятиліттями", – заявила Балхі.

Балхі зазначила, що співробітники ВООЗ готові до ядерного інциденту в його "ширшому сенсі", включаючи напад на ядерний об'єкт або застосування ядерної зброї, однак "дуже сподіваються, що цього не станеться".

На сьогоднішній день на Близькому Сході не зафіксовано жодних ознак радіоактивного забруднення. Але підвищення рівня радіації може призвести до значних негайних травм легень і шкіри, а також підвищити ризик розвитку раку та проблем із психічним здоров’ям, пояснила Балхі.

"Я думаю, що ті, хто читає історію попередніх інцидентів, будь то навмисних чи випадкових, чудово розуміють, про що йдеться", – сказала вона.

Вона додала, що ВООЗ проводить повторне навчання своїх співробітників з питань реагування у разі ядерного інциденту, включаючи надання рекомендацій чиновникам щодо ризиків для громадського здоров’я та щодо того, які заходи повинні вживати люди для захисту себе.

Ядерна загроза на Близькому Сході

У червні 2025 року США провели спецоперацію проти Ірану і завдали удару по трьох ядерних об'єктах в Ірані – Фордо, Натанзе та Ісфахані.

3 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що після ударів по ядерних об'єктах Ірану в червні 2025 року іранські військові та фахівці розпочали будівництво нових об'єктів, включаючи "підземні бункери", де могли розроблятися балістичні ракети та атомні бомби, і нарощування іранського ядерного потенціалу за кілька місяців стало б "неуразливим".

