Японія підписала історичну угоду про експорт великих військових кораблів

Підписання угоди стало можливим після того, як Японія послабила суворі правила щодо експорту військової техніки у 2014 році.

Японія та Австралія підписали історичну угоду про експорт великих військових кораблів, що предбачає поставку 11 багатоцільових фрегатів класу Mogami, побудованих компанією Mitsubishi Heavy Industries.

Як пише Аdevarul, контракт оцінено приблизно в 7 мільярдів доларів США, а перші три фрегати будуть побудовані в Японії та доставлені до Австралії, починаючи з 2029 року, решта кораблів будуть зібрані уже в Австралії.

Зазначається, що нові кораблі замінять застарілі фрегати класу Anzac та сприятимуть зміцненню обороноздатності Австралії в умовах дедалі напруженішого регіонального контексту через розширення впливу Китаю та військової активності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Mogami вважаються одними з найсучасніших військово-морських платформ, розроблених Японією. Вони відрізняються високим ступенем автоматизації, що дозволяє керувати ними екіпажу лише з 90 осіб. Крім того, вони оснащені найсучаснішими технологіями, включаючи елементи малопомітності та системи, сумісні з військовою інфраструктурою Сполучених Штатів.

"Вашингтон позитивно оцінює цю співпрацю. Водночас, Нова Зеландія та кілька держав Південно-Східної Азії також виявили зацікавленість у японських фрегатах, що свідчить про те, що оборонна промисловість Японії починає відігравати дедалі важливішу роль на міжнародному ринку", - йдеться у матеріалі.

У виданні підкреслили, що підписання угоди стало можливим після того, як Японія послабила суворі правила щодо експорту військової техніки у 2014 році, і це стало першим випадком з часів Другої світової війни, коли Токіо продав військові кораблі такого розміру іноземній державі.

Нарощування активності Японії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Японія нарощує оборону на острові Хоккайдо через зростаючу військову активність Росії.

Наприкінці травня міністр оборони Японії Сіндзіро Коїзумі під час візиту на військові бази заявив про необхідність "бездоганної" системи оборони на півночі країни.

Японські аналітики наголошують, що Росія може відкрити "другий фронт" біля Хоккайдо саме тоді, коли Японія буде зайнята кризою з Китаєм на півдні. Саме тому військові відпрацьовують стрімке перекидання підрозділів з півдня на північ.

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