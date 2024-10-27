Цей винищувач фактично створений для протидії Росії, яку країна-виробник Швеція вже давно вважає загрозою.

Україна застосовує винищувачі F-16 американського виробництва та очікує отримання французьких "Міражів", що є потужною допомогою на даному етапі. Водночас для довгострокового захисту ідеальним вибором для України міг би стати шведський Gripen - реактивний літак, спеціально створений для протидії російським загрозам, пише Business Insider.

Gripen має перевагу перед F-16, оскільки, як зазначає Майкл Бонерт, фахівець із повітряних боїв з корпорації RAND, він краще пристосований до потреб України.

Універсальність і витривалість

JAS 39 Gripen, розроблений шведською компанією Saab AB, призначений для роботи з цивільних доріг на випадок руйнування основних авіабаз - те, що F-16 теж здатен робити, проте Gripen є більш міцним і зносостійким.

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Зважаючи на російські обстріли, українській авіації доводиться діяти з імпровізованих злітних смуг.

"Швеція, яка вже давно розглядає Росію як загрозу, розробила "Гріпен" для боїв у таких умовах", - пояснює Бонерт.

F-16 потребує довгих і рівних злітних смуг, що ускладнює його використання в нестабільних умовах. Ця концепція отримала подальший розвиток серед союзників США та країн Європи, які все частіше проводять навчання, використовуючи автомагістралі для польотів військових літаків, таких як F-35, Eurofighter і A-10.

Gripen, який розробляли наприкінці Холодної війни для протистояння маневреним винищувачам Су, є одним з найкращих літаків четвертого покоління для таких умов.

Військові переваги

На думку відставного генерал-майора армії США Гордона Девіса, шведський Gripen має "низку переваг", що могли б значно допомогти Україні, доповнюючи тактику розосередження, яку українські ВПС використовують від початку війни, щоб уникнути ударів по своїй інфраструктурі.

"Гріпен" також значно легший в обслуговуванні. Британські аналітики з Королівського інституту об’єднаних служб відзначили, що Gripen "є найбільш відповідним кандидатом серед західних літаків для експлуатаційних вимог" завдяки простоті техобслуговування та можливості працювати з обмеженим наземним персоналом.

Обслуговування F-16, з іншого боку, потребує більших ресурсів, що може ускладнити повноцінну експлуатацію цих літаків в Україні.

Розроблений для протистояння Росії

Історично Швеція завжди розглядала Росію як потенційну загрозу. Вторгнення Росії в Україну в 2022 році лише посилило ці занепокоєння, що стало додатковим фактором для вступу Швеції до НАТО. Літак Gripen був розроблений саме для протидії російській військовій авіації. Колишній командувач ВПС Швеції Матс Хельгессон вказував, що Gripen "спроектований для знищення літаків Сухого".

Gripen має розширені можливості для ведення електронної війни, високий рівень маневреності та меншу радіолокаційну помітність, а також може бути оснащений ракетами великої дальності класу "повітря-повітря".

Перспективи для України

Хоча шведські "Гріпени" могли б надати Україні значні переваги, процес їхнього придбання потребує часу. Девіс зазначає, що Gripen був би цінним ресурсом для України, але тільки за умови, що Швеція швидко розпочне навчання українських пілотів.

Зараз Україна націлена на створення флоту F-16 і поступову інтеграцію французьких "Міражів", що є потужним підсиленням у короткостроковій перспективі. Однак довгострокова стратегія України, ймовірно, залишатиметься зосередженою на протистоянні Росії, що робить Gripen гідним кандидатом для розгляду.

Довгострокова перспектива

Перші F-16, що отримує Україна, можуть стати основою для майбутніх ВПС країни. Представники США також підкреслюють довгострокову перспективу програми, спрямовану на посилення оборонних можливостей України.

F-16 вважається надійним вибором на даному етапі, оскільки є одним з найпоширеніших літаків на Заході, що гарантує Україні доступ до великої кількості запчастин і техпідтримки.

Gripen має значні переваги, оскільки "розроблений для цього бою набагато краще", за словами Бонерта. Але Україні зараз потрібні саме винищувачі, і F-16 залишається оптимальним рішенням для поточних потреб.

Літаки Gripen: що відомо

Напередодні очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив, що Україна веде переговори із західними союзниками про отримання винищувачів Gripen і Eurofighter. За словами міністра, в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, про які можна буде розповісти.

На думку військового експерта Валерія Рябих, наразі Україні не варто переходити на літаки Eurofighter. Натомість Київ має зосередитися на отриманні трьох перехідних типів західних літаків - F-16, Mirage 2000 і Gripen.

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