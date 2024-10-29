За словами Девіда Акса, традиційні наземні штурми в стилі бліцкригу стали менш ефективними.

США вже розробляють нову доктрину для швидкісного і далекобійного вертольота Bell V-280 Valor. Вона може вирішити одну з найсерйозніших проблем армії на полі бою: як прорвати жорстку оборону противника. Про це у своїй статті для The Telegraph пише американський військовий експерт Девід Акс.

Він зазначає, що і Росія, і Україна намагаються зробити це у війні, нині ж в епоху дронів і "обережних танків" традиційні наземні штурми в стилі бліцкригу стали менш ефективними.

"Завдяки V-280, який злітає й сідає як гелікоптер, але курсує як літак завдяки поворотним гвинтам, армія могла б просто обійти оборону й висадити тисячі солдатів за сотні миль за одну ніч", - стверджує аналітик.

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Він називає одну з ключових переваг цієї машини. Так, повністю завантажені звичайні вертольоти зазвичай не можуть літати дуже високо - вони постійно знаходяться в межах досяжності навіть легких зенітних ракет "з плеча", а в деяких випадках їх також збивають безпілотниками: тому гелікоптери обох сторін зазвичай уникають підходу до лінії фронту в Україні:

"А ось V-280 при польоті в режимі літака зможе піднятися набагато вище. Він все одно не зможе безпечно літати поблизу важких ракетних установок великої дальності, але він буде захищений від легших типів".

На думку Акса, це має допомогти армії вирішити дилему, яка нині переслідує ЗСУ, коли не маючи значних повітряно-штурмових можливостей, українці мають лише один спосіб прорвати російську оборону: фронтальний наземний штурм.

"Але міни, артилерія та всевидючі безпілотні літальні апарати зробили ці напади практично самогубними. Не дарма українські командири вимірюють свої найбільші досягнення на полі бою окремими милями. А такі рідкісні. Більшість битв у 32-місячній широкомасштабній війні Росії проти України є "винищувальними" та "позиційними". Тобто лінія фронту ледь рухається. Перемагає та сторона, яка втратить найменшу кількість військ і транспортних засобів", - резюмує експерт.

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