Секретар РНБО зазначив, що для ударів по об'єктах у Росії використовується саме українська зброя.

Зараз по військових об’єктах на території Росії завдається дуже багато ударів – саме зброєю українського виробництва. Про це в ефірі телемарафону розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Дуже багато сьогодні знищується об’єктів військової інфраструктури на Росії – саме нашою рідною зброєю. На сьогоднішній день для нас вже умовно 1000 км – це не є якась далека відстань, щоб ми не могли туди проникнути", – сказав Данілов, запевнивши, що удари триватимуть до тих пір, поки окупанти не залишать українську територію.

Він також наголосив, що протиповітряна оборона РФ не завжди може побачити українську зброю, щоб зреагувати на загрозу.

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"Ми дуже пишаємось нашими оборонними здобутками. Хочу нагадати, що ми вже дуже багато корисної справи зробили, знищуючи ворога – не тільки на тимчасово окупованих територіях, але й безпосередньо в місті, де народився сучасний фюрер на прізвище Путін (у Санкт-Петербурзі), і в інших містах. Я більш ніж впевнений, що далі буде і далі буде посилюватися ця ситуація, допоки вони не підуть з нашої землі", – заявив секретар РНБО.

Крім того, Данілов наголосив, що є "дуже багато" людей в РФ, які допомагають Україні під час повномасштабної війни, тому що "відчувають себе патріотами нашої країни".

Вибухи в РФ - останні новини

Нагадаємо 21 січня в Ленінградській області українські дрони атакували морський торговельний порт біля Усть-Луги. Палав нафтовий термінал. Після потужної пожежі російська компанія "Новатек" повністю зупинила роботу свого нафтового терміналу в порту. Повідомлялося, що цей порт - один з двох основних вузлів російського енергетичного експорту в Балтійському морі.

Після атаки Росія змушена перекидати свої системи ППО в тилові райони, зокрема, росіяни помітили зенітно-ракетні комплекси "С-300" у Ленінградській області РФ.

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