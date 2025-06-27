Йдеться про 21 підприємство в Україні і до 10 проєктів за кордоном.

Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами - в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час розмови з журналістами.

"Закон відповідний ми вже зареєструвати в парламенті, і сподіваємось, що до вересня він вже запрацює", - зазначив він.

Умєров повідомив, що зараз вже є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, а також до десяти проєктів закордоном.

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"Всі на різних стадіях - десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців", - наголосив міністр.

Він зазначив, що необхідно створити законодавчі інструменти, щоб стимулювати надходження інвестицій в нашу країну.

"Що стосується виробництв в Україні - то зараз опрацьовуємо також і можливість зосередження в окремих областях, регіонах, де ми зможемо забезпечити і фізичну безпеку цих заводів. Бо якщо ми говоримо про довгострокові інвестиції, контракти, наш стратегічний інтерес - щоб ці підприємства були захищені ППО", - сказав Умєров.

Він розповів, що Україна поглиблює співпрацю з європейськими та американськими оборонними компаніями. Зокрема, уже тривають спільні виробництва з німецькими підприємствами (БТРи, артилерія, боєприпаси), а з американськими партнерами - реалізуються проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.

За його словами, ключовий інструмент - це спільні підприємства, що дозволятиме отримувати замовлення від західних урядів, працювати в ЄС і виходити на ринки НАТО, а також підвищувати якість українського озброєння та отримувати доступ до новітніх технологій.

Умєров розповів, що уряди країн-партнерів, зокрема, Великої Британії, розглядають ініціативи, які можуть сприяти працевлаштуванню українців у нових оборонних виробництвах.

Виробництво зброї - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на реєстрацію у Верховну Раду подано розроблений спільно з Міністерством оборони пакет законопроєктів про Defence City - спеціальний правовий режим для виробників зброї.

Голова фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні. За його словами, Україна має унікальні розробки і досвід ведення сучасної війни, а західні партнери проявляють високий інтерес до співпраці з нашими підприємствами.

Арахамія підкреслив, що розроблено пакет законопроєктів, який передбачає: створення переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони; захист інформації про виробників зброї; податкові пільги до 1 січня 2036 року - звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

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