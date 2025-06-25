Крім цього законопроєкт передбачає й інші привілеї для вітчизняних збройових компаній.

На реєстрацію у Верховну Раду подано розроблений спільно з Міністерством оборони пакет законопроєктів про Defence City - спеціальний правовий режим для виробників зброї.

Про це у Telegram-каналі повідомив Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Він зауважив, що понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні. "Ми маємо унікальні розробки і досвід ведення сучасної війни. Західні партнери проявляють високий інтерес до співпраці з нашими підприємствами. В майбутньому наш ОПК буде однією з точок зростання економіки", - зазначив депутат.

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Арахамія підкреслив, що ці можливості потрібно використовувати та масштабувати. Тож для цього було розроблено пакет законопроєктів, який передбачає: створення переліку підприємств-резидентів Defence City, який вестиме Міністерство оборони; захист інформації про виробників зброї; податкові пільги до 1 січня 2036 року - звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.

Крім того, зберігаються усі чинні податкові преференції: пільги з ПДВ, прискорена амортизація та пільги для працівників на релокованих підприємствах.

"Резиденти Defence City отримають спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, додаткові гарантії захисту в межах кримінального процесу, підтримку в релокації підприємств, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій", - розповів Арахамія.

За його словами, такий пакет підтримки дозволить нашим підприємствам розвиватися, масштабувати виробництва, розширювати співпрацю з партнерами, давати більше зброї та обладнання для захисту України. "Розраховуємо на підтримку усіх фракцій та груп", - додав парламентар.

Випуск зброї в Україні

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що наразі у окупантів є перевага у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні, але Україна наздоганяє їх і вже має достатньо виробників.

За його словами, вже є приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 км. "Ми в цьому процесі наразі наздоганяємо. У нас теж з'явилося достатньо виробників, які виготовляють, наприклад, дрони з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем", - сказав Сирський.

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