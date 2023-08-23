Він розповів, що Україна вже отримала Storm Shadow, "вони працюють, військові дуже задоволені".

Президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні надання Україні далекобійної зброї.

"Ми працюємо над питанням далекобійної зброї – голова Офісу, дипломати, голова МЗС. Я працюю в різних напрямках із цим. Ми лобіюємо через різні двері, але ми отримаємо результат. Як ми отримали серйозні ракети, зараз ми їх використовуємо і це вже не секрет. Storm Shadow ми вже маємо. Ми отримали SCALP, вони працюють, військові дуже задоволені – майже стовідсоткові влучення по ворогові", - сказав Зеленський, виступаючи на прес-конференції на третьому саміті Кримської платформи у Києві.

Щодо іншої далекобійної зброї, зазначив він, продовжується робота. За словами президента, це непросто, але він впевнений, що результат буде, "як і з винищувачами.

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Далекобійна зброя для України

Раніше Україна отримала від Британії далекобійні ракети Storm Shadow. Водночас, як зазначали у Міністерстві оборони, наша країна все ще веде переговори про отримання далекобійних ракет ATACMS і Taurus від США і Німеччини.

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