Стверджується, що новий зенітний комплекс може знищити цілий рій дронів.

Індія успішно випробувала "мікро-ЗРК" власного виробництва, призначений для знищення безпілотних літальних апаратів. Нову систему під назвою Bhargavastra протестували 12 і 13 січня, повідомляє видання Bharat Shakti.

Стверджується, що система успішно вразила визначені віртуальні цілі на відстані понад 2,5 кілометрів. "Bhargavastra оснащений передовими можливостями, включаючи виявлення навіть невеликих безпілотних літальних апаратів на відстані понад 6 кілометрів. Він нейтралізує загрози за допомогою керованих мікробоєприпасів, забезпечуючи точність і ефективність", – йдеться у публікації.

Зазначається, що зенітно-ракетну установку можна розмістити ​​на мобільній платформі для швидкого розгортання. У своїй заяві компанія-розробник Economic Explosives Ltd стверджує, що її ЗРК може знищувати ворожі БПЛА "за доступною ціною". "Систему також можна інтегрувати до існуючої мережі збройних сил для мережецентричної війни", – йдеться у заяві.

Зенітно ракетний комплекс Bhargavastra складається з командно-контрольного центру, радару, який може виявляти середні та великі БПЛА на відстані до 10 кілометрів і малі дрони на відстані до 6 кілометрів, і власне пускової установки.

В мережі також є інфографіка, з якої слідує, що один такий ЗРК може мати боєзапас у 64 зенітні міні-ракети, які можна запускати з інтервалом в 1 секунду.

За словами розробників, система особливо ефективна проти роїв автономних дронів, стійких до традиційних методів глушіння.

Український військово-аналітичний портал Defense Express припускає, що найімовірніше комплекс використовує систему дистанційного керування зенітними ракетами ("підсвітка" цілі), аби знизити їхню ціну. Адже ракети із головкою самонаведення виходять занадто дорогими і тому є поганим варіантом для боротьби зі значно дешевшими дронами.

"І хоча за оголошеними характеристиками Bhargavastra є дуже цікавим та, як здається, концептуально вірним, антидроновим комплексом, проте його реальна ефективність проти рою дронів залежить все ж таки від реальної кількості цілей, якій він може одночасно знищувати", – додають аналітики.

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