Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення.

Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура", призначений для виконання різних тактичних завдань, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

""Джура" має шасі "Toyota Land Cruiser 70", на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі. Легкий бронеавтомобіль є компактним, має відносно невелику масу, що полегшує його прохідність. Українські інженери також посилили підвіску машини. Запас ходу бронеавтівки – понад 650 км", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.

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Нова зброя для ЗСУ

В Одесі під час Black Sea Security Forum (Чорноморського безпекового форуму) показали новітній морський дрон Stalker. Його довжина становить 5 метрів, ширина – понад 1,2 метра. Відомо, що новий дрон може використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річкових прикордонних районах.

Також на виставці у Франції Україна представила новий дрон-камікадзе "Булава", який називають аналогом російського "Ланцета".

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