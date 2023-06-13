Люди думали, що наша перемога неможлива, каже міністр.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що на початку повномасштабної війни західні партнери не вірили у перемогу України і на прохання про зброю відповідали рекомендаціями "рити окопи".

"Ми запитали: Stinger (американський переносний зенітно-ракетний комплекс – УНІАН) можна?. Нам сказали: "Ні, рийте окопи і вбивайте якомога більше росіян, поки все не закінчиться". Люди думали, що наша перемога неможлива", – сказав він в інтерв’ю Foreign Affairs.

За словами голови оборонного відомства, ситуація змінилася, коли США, європейські країни та інші держави-партнери побачили, що українські війська вистояли та продовжили боротьбу.

Тепер Україна має американські БМП Bradley и Stryker, американські танки Abrams, німецькі Leopard "і багато іншого", наголосив Резніков.

Втрати західної техніки під час контрнаступу - що повідомлялося

Напередодні BILD повідомляв, що у боях на Запорізькому напрямку за один день українська армія втратила два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley.

У Німеччині згодом заявили, що не отримували даних про знищення танків Leopard в Україні. Водночас Берлін обіцяв нарощувати поставки старих танків Leopard 1 A5 з липня.

Також повідомлялося, що США, як очікується, передадуть бойові броньовані машини, які можуть замінити пошкоджену і знищену техніку.

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