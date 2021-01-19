Проект покликаний удосконалити гірську підготовку в ЗСУ, надати майбутнім інструкторам альпіністської справи необхідні знання та навички для подальшої підготовки військовослужбовців.

У Збройних силах України розпочався пілотний курс гірської підготовки військовослужбовців.

Читайте такожУ 2021 році Міноборони закуповуватиме бронежилети, що відповідають стандартам НАТОПро це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

"Цей проект покликаний удосконалити гірську підготовку в Збройних силах України, надати майбутнім інструкторам альпіністської справи необхідні знання та навички для подальшої підготовки військовослужбовців підрозділів. Курс проводиться спільно з Федерацією альпінізму і скелелазіння України та складається з зимового і літнього блоку. Участь у ньому братимуть військовослужбовці навчальних центрів та військових частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти та курсанти випускних курсів вищих військових навчальних закладів ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Під час зимового курсу, зокрема, передбачається тривалий піший марш гірською місцевістю, сходження на вершини категорійними альпіністськими маршрутами, проведення занять з лавинної безпеки, організації страховки і самостраховки, транспортування умовно постраждалого на великі дистанції тощо. Також військовослужбовці проведуть ночівлю в сніжній печері (іглу) на висоті 1400 метрів.

Учасники курсу поділені на групи, для кожної з яких активна фаза підготовки триватиме чотири дні. За цей час військовослужбовці пройдуть загалом близько 60 кілометрів з перепадами висот понад 1200 метрів, з яких не менше 25% дистанції долатимуть темної пори доби та здійснять сходження на найвищу вершину України – гору Говерла.

Очікується, що участь у пілотному проекті візьмуть близько 100 військовослужбовців ЗС України.

На квітень-травень цього року запланований літній тижневий курс в одному зі скельних районів України. Після його завершення та успішного складання іспитів учасники курсу отримають посвідчення і нагрудний значок «Альпініст України».

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Автор: Леся Лещенко