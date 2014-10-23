Нападник на парламент Канади виявився пов'язаним із ісламістськими угрупованнями - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на CNN.

Зараз американські правоохоронні органи перевіряють, чи контактував злочинець з прихильниками радикального ісламу, що живуть в США.

Напередодні 32-річний Майкл Джозеф Хол, який прийняв іслам і змінив прізвище на Зехаф-Бібо, з двоствольної рушниці впритул вбив 24-річного капрала збройних сил Канади Натана Серілло, який стояв у складі почесної варти біля Національного військового меморіалу.

Читайте такожПрем'єр-міністр Канади про стрілянину в Оттаві: терористам не вдасться залякати канадців

Пізніше він відкрив вогонь в будівлі парламенту, де був убитий парламентським приставом Кевіном Вікерсом.

Злочинцеві вдалося прорватися дуже близько до приміщення, де в той момент прем'єр-міністр Стівен Харпер вів нараду з фракцією правлячої Консервативної партії Канади.

Злочинця через його алжирські корені і проживання у франкофонній канадській провінції Квебек спочатку помилково називали Мішелем.

Він народився в Канаді в 1982 році і жив у Монреалі.

Зехаф-Бібо 10 років тому був кілька разів заарештований місцевою поліцією за звинуваченням у зберіганні наркотиків і порушенні правил дострокового звільнення.