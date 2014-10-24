Напади у Канаді здійснені терористами - прем’єр Гарпер

Про це заявив прем’єр-міністр країни Стівен Гарпер, виступаючи на засіданні Палати громад, передає Радіо Свобода.

Він наголосив на необхідності посилення антитерористичного законодавства і повідомив, що така робота вже ведеться.

"Ми будемо обережні, але не впадемо у паніку", – зазначив канадський прем’єр.

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Згідно із повідомленнями, 32-річний канадець Майкл Зеаф-Бібо, один із нападників на канадський парламент 22 жовтня в Оттаві, вже був під підозрою спецслужб і його закордонний паспорт був анульований. Саме він у середу застрелив охоронця коло військового меморіалу і почав стріляти у будівлі парламенту, де був застрелений сержантом почесної варти.

20 жовтня загинув ще один канадський військовослужбовець, якого навмисно збили машиною у канадському Квебеку. За кермом був молодий канадець, який нещодавно прийняв іслам. Він також був застрелений поліцейськими.

Канада направила свої війська і літаки для участі у військовій операції коаліції під проводом США проти бойовиків угруповання "Ісламська держава", які захопили значні території в Іраку та Сирії.