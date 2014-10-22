Помер підозрюваний в нападі на парламент Канади

Поліція Оттави підтвердила "загибель одного підозрюваного чоловічої статі". Інших даних щодо злочинців поки немає, пише ТАСС.

"Спільна поліцейська операції триває. Поки ніхто не укладено під варту", - додала поліція Оттави.

За її відомостями, інциденти зі стріляниною сталися в двох місцях - "біля Меморіалу канадцям, загиблим у роки Першої світової війни, і на парламентському пагорбі".

Читайте такожВ Оттаві помер солдат, поранений при нападі в парламенті Канади

"Попри попередні повідомлення, біля торгового центру Rideau ніяких інцидентів не було", - уточнила поліція.