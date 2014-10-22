Помер підозрюваний в нападі на парламент Канади
21:52, 22 жовтня 2014Світ
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Підозрюваний у нападі на канадський парламент помер.
REUTERS
Поліція Оттави підтвердила "загибель одного підозрюваного чоловічої статі". Інших даних щодо злочинців поки немає, пише ТАСС.
"Спільна поліцейська операції триває. Поки ніхто не укладено під варту", - додала поліція Оттави.
За її відомостями, інциденти зі стріляниною сталися в двох місцях - "біля Меморіалу канадцям, загиблим у роки Першої світової війни, і на парламентському пагорбі".
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"Попри попередні повідомлення, біля торгового центру Rideau ніяких інцидентів не було", - уточнила поліція.
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