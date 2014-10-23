На дахах будинків в центрі Оттави з'явилися снайпери

Також стало відомо, що з міркувань безпеки у канадській столиці на час закрили посольство США, повідомляє "Сегодня".

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Нагадаємо, напередодні невідомий почав стрілянину біля будівлі уряду, а потім прорвався в сам парламент. Підоспілі поліцейські відкрили вогонь на ураження. Очевидці повідомляють, що чули близько півсотні пострілів. В результаті терориста вдалося ліквідувати.

Пізніше надійшла інформація про іншу атаку. Невідомі напали на місцевий готель і торговельний центр. Передбачається, що цей злочин здійснили спільники стрілка. Вже відоме його ім'я. Зловмисником виявився житель Монреаля, 32-річний Мішель Зехаф-Бібо. Повідомляється, що він народивсяі жив у Канаді, але мав рідних в Алжирі, а також сповідував радикальний іслам.