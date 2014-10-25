У Нідерландах упізнані 284 жертви авіакатастрофи Boeing 777

Про це повідомило 24 жовтня міністерство безпеки і юстиції країни, передає ТАСС.

"За останній тиждень були ідентифіковані останки ще шести чоловік, - уточнили у відомстві. - П'ятеро з них - громадяни Нідерландів, один - іноземець".

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Родичі загиблих були проінформовані в першу чергу. За бажанням рідних і близьких, інформація доведена до відома голів муніципалітетів, де проживали жертви аварії Boeing 777. На прохання посольств відповідних країн національність іноземних громадян не розкривається.

У міністерстві безпеки та юстиції Нідерландів підкреслили, що на те, щоб встановити особи всіх загиблих, "може ще знадобитися деякий час". "Фахівці роблять все можливе, щоб завершити процес якомога швидше", - запевнили у відомстві.