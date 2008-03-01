Вірменська опозиція зводить барикади в центрі Єревана

Прихильники вірменської опозиції почали зводити барикади біля будівлі французької дипломатичної місії в центрі Єревана, повідомляє ІА "Новости-Армения".

Вони вимагають від властей надати лідеру опозиції, колишньому президенту країни Левону ТЕР-ПЕТРОСЯНУ можливість приєднатися до акцій протесту.

Після того, як вранці в суботу, 1 березня, 10-денний мітинг опозиції на площі Свободи в Єревані був розігнаний поліцією, Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН був заблокований співробітниками правоохоронних органів у своїй резиденції. Приблизно в той же час була також заблокована будівля опозиційного інформаційного агентства «А1+».

До спорудження барикад в центрі Єревана учасників акції протесту закликав лідер опозиційного блоку "Імпічмент" Нікол ПАШИНЯН. Вибір місця він пояснив так: "Це зручне місце, оскільки тут знаходяться представництва дипмісій Франції та Італії, біля яких власті не зможуть застосувати грубу силу і насильство".

За словами Н.ПАШИНЯНА, оборонні позиції необхідні для того, щоб військова техніка, БТР і водомети не змогли наближатися до людей. Для будівництва укріплень протестувальники використовують урни, паркові лавки. Вони почали розбирати розташовану навпроти посольства Франції новобудову, виносячи звідти труби і будматеріали.

Акція протесту біля французького посольства відбувається з 11 ранку за місцевим часом, за даними представників опозиційних рухів, в ній беруть участь близько 30 тисяч осіб.

За фактом супротиву правоохоронним органам проти прихильників опозиції розпочато слідство. "Спеціальна слідча служба Вірменії порушила кримінальну справу за частинами 1 і 2 статті 225 КК (масові безлади), 1 і 2 частини 235 статті КК ( незаконні придбання, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв), частини 2, статті 316 статті (застосування насильства проти представника влади), - повідомили в прес-службі Генпрокуратури Вірменії.

Як повідомлялося раніше, підставою для припинення безстрокового несанкціонованого мітингу опозиції на площі Свобода стала оперативна інформація про те, що учасникам акції протесту мають роздати зброю. Поліція і сили ОМОНу Єревана спробували провести огляд в наметовому містечку, розбитому демонстрантами. Проте прихильники опозиції чинили їм опір. Після цього демонстрація була розігнана, учасників акції витіснили з площі. В результаті постраждали понад 30 осіб, 6 з яких були співробітниками правоохоронних органів.

За даними міліції, при огляді на площі Свобода після розгону демонстрантів було знайдено гранати, вогнепальну і холодну зброю, металеві плити, інші матеріали, що, на думку правоохоронців, можуть бути використані як зброя. Співробітники штабу Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА вже повідомили про арешти 10 своїх прихильників. Серед них колишній прем`єр-міністр Грант БАГРАТЯН і журналіст Гагік ШАМШЯН.

Вірменська опозиція не згодна з підсумками недавніх президентських виборів. Згідно офіційних даних ЦВК Вірменії, новим лідером країни обрано прем`єр-міністра Сержа САРКІСЯНА, який набрав 52,82 відсотки голосів. Опозиція заявила про фальсифікацію виборів. Більшість учасників мітингу - прихильники колишнього президента Вірменії Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА, який набрав, за даними ЦВК, 21,5 відсотків голосів.