В Німеччині циклон ”Ема”2 вбив двох людей, кілька поранені

В Німеччині 2 людей загинули, кілька поранені в результаті циклону "Ема".

Як передає ІТАР-ТАРС, стихія завдала мільйонних збитків: постраждали дахи багатьох будинків, повалені паркани, рекламні щити і дороговкази, виникли перебої з електрикою.

З серйозними затримками працює аеропорт Мюнхена - автобус з туристами, який туди прямував, "здуло" в кювет, 6 осіб дістали поранення. В аеропорту Франкфурта частину рейсів було відмінено. Перервано залізничне сполучення між Мюнхеном і австрійським Зальцбургом. Дороги сусідньої землі Баден-Вюртемберг довелося розчищати від дерев, що впали.

Також порушено залізничне сполучення між Дортмундом і Ганновером, Лейпцігом і Дрезденом, Мюнстером і Оснабрюком, Кобленцем і Кельном. Потяги йдуть в обхід. Біля Бонна швидкісний «Интерсіті-експрес» врізався в дерево, що впало. Машиніст і чимало пасажирів одержали травми, але серйозно ніхто не постраждав.