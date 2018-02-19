ІДІЛ взяла на себе відповідальність за атаку на християн у Дагестані: кількість жертв зросла до 5

Напад стався, коли християни святкували Масницю, християнське свято останнього дня перед Великим постом.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за стрілянину у дагестанському місті Кизляр, в результаті якої загинуло 5 осіб.

Про це з посиланням на інформаційне агентство ісламістів Amaq повідомляє Reuters.

«Ісламська держава взяла на себе відповідальність за стрілянину, повідомило її інформаційне агентство Amaq, але не надало безпосередніх доказів цього», – йдеться в повідомленні.

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Російські інформаційні агентства заявили, що напад стався, коли християни святкували Масницю, християнське свято останнього дня перед Великим постом.

Нападником виявився 22-річний місцевий житель, повідомляє інформаційне агентство ТАСС з посиланням на слідчий комітет РФ.

Його розстріляли і вбили правоохоронці, у нього були виявлені мисливська рушниця, кулі та ніж.

За попередньою інформацією, всі п'ять жертв були жінками, повідомив ТАСС із посиланням на місцеве управління МВС.

До постраждалих належать двоє представників місцевих служб безпеки та двоє - цивільних осіб.