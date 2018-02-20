Меркель застерегла щодо "критичного" фінансового стану ЄС після Brexit

Значною проблемою при плануванні майбутнього бюджету ЄС стане не лише вихід Великобританії, а й збільшення видатків за низкою статтей, застерігає канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає ситуацію зі спільним бюджетом Євросоюзу на період 2021-27 років досить складною.

Про це вона заявила в понеділок, 19 лютого, перед зустріччю з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем, а згодом - з головою нідерландського уряду Марком Рютте, повідомляє DW.

За словами Меркель, значні проблеми для бюджету ЄС становитиме не лише майбутній вихід Великобританії зі складу Євросоюзу, що призведе до перерозподілу фінансового навантаження між країнами об'єднання. Також в новому семирічному фінансовому плані необхідно врахувати майбутнє збільшення видатків за такими статтями як оборонна політика, міграція та подолання причин виникнення біженців, зауважила вона.

Через Brexit у бюджеті ЄС виникає дірка розміром близько 12 мільярдів євро щороку. Цю тему також мають обговорювати під час неформального саміту ЄС, який відбудеться у Брюсселі наступної п'ятниці.

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Німецька канцлерка зазначила, що не всі держави ЄС згодні сплачувати більші внески до спільного бюджету після виходу Великобританії. Нідерланди вже відкинули вимогу Єврокомісії щодо збільшення відрахувань. У програмному документі уряду країни зазначається, що зменшення після Brexit самого Євросоюзу має призвести до відповідного коригування бюджету. Гаага, у першу чергу, хоче скоротити багатомільярдну допомогу фермерам.

Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) в інтерв'ю газеті Bild минулого тижня висловив думку, що Німеччині через вихід Великобританії доведеться збільшити свій щорічний внесок до бюджету ЄС щонайменше на 3-3,5 мільярда євро.

Нагадаємо, нині бюджет ЄС становить близько 140 мільярдів євро. Раніше збільшувати відрахування в бюджет ЄС відмовилася Болгарія.