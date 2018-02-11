Меркель має намір повністю відпрацювати четвертий термін

Меркель збирається паралельно з цим залишатися головою ХДС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір повністю відпрацювати четвертий термін на посаді глави уряду.

Читайте такожRheinische Post: Меркель - останній захисник українського Криму

Про це вона сказала в неділю в ефірі телеканалу ZDF, повідомляє ТАСС.

"Я ставлюся до таких людей, які виконують обіцянки", - зазначила вона і додав, що збирається паралельно з цим продовжувати працювати на посаді глави своєї партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

На канцлера в останні дні обрушилася критика з боку однопартійців, коли стало відомо, що ХДС у рамках коаліційного договору погодився віддати право очолювати міністерство фінансів соціал-демократам. Низка християнських демократів визнали це недоречними вчинками. Офіційно четвертий термін канцлера, який триватиме до 2021 року, почнеться, якщо соціал-демократи схвалять угоду про коаліцію.

Меркель також виступила на захист рішення "віддати" мінфін соціал-демократам.

"З мінфіном вийшло болісно. Але, з моєї точки зору, це прийнятно, оскільки альтернатива була б такою, що нам довелося б сказати (громадськості): "Ми домовилися з коаліційною угодою, але не змогли домовитися щодо розподілу міністерств". І це було б безвідповідально", - пояснила голова уряду.

За словами канцлера, розподіл міністерських портфелів сторони в останній день коаліційних переговорів обговорювали 12 годин.