Після масового знищення "вагнерівців" Міноборони РФ вирішило глушити стільниковий зв'язок на своїх базах в Сирії

Таке розпорядження Генштабу пов'язане з атаками безпілотників на російські військові об'єкти у Сирії.

Російське Міноборони вирішило організувати придушення стільникового сигналу на території своїх військових баз в Сирії.

Читайте такожУ Сирії в результаті вибуху загинули ще 15 російських найманцівПро це з посиланням на текст розпорядження начальника 8-го управління Генштабу генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова повідомляє РБК. Зокрема, на базі Хмеймим сигнал 2G і 3G доручено придушити до 30 березня 2018 року, а на всіх російських об'єктах в Сирії, включаючи Тартус - до 1 липня 2018 року. Виконанням цього завдання займеться управління військ радіоелектронної боротьби.

За словами джерела видання в Міноборони, розпорядження Генштабу пов'язане з атаками безпілотників на російські військові об'єкти у Сирії. «Безпілотні літальні апарати типу квадрокоптер можуть йти на конкретний сигнал за номером телефону», - пояснив він.

Військовий експерт, полковник запасу Андрій Паюсов в бесіді з виданням зазначив, що розпорядження про приглушення сигналів можна пояснити і прагненням запобігти витоку інформації.

Крім того, Кузнєцов розпорядився посилити контроль за телефонами, ноутбуками і планшетами, які військові беруть з собою в Сирію - митниця повинна буде доповідати про це у військову поліцію. Чи йдеться про повну заборону на провезення телефонів, не уточнюється.

Начальник 8-го управління Генштабу також розпорядився збільшити на базі Хмеймим число стаціонарних постів "для ведення відкритих міжнародних переговорів". За словами джерела в Міноборони, мова йде про телефонні кабінки.

«Військовослужбовець записується в журнал і дзвонить. Рідним та близьким в Росію виклик безкоштовний. Для переговорів по роботі використовується спецзв'язок», - сказав співрозмовник видання, зазначивши, що таких кабінок військовослужбовцям у Сирії не вистачає, тому «в основному всі дзвонять з мобільних телефонів».

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Міноборони планує обмежити використання серед військовослужбовців смартфонів з фото - і відеокамерами і функцією геолокації з «міркувань секретності». Натомість військовослужбовцям запропонують кнопкові телефони без приймачів GPS/ГЛОНАСС і камери.

Нагадаємо, 8 січня Міноборони повідомило, що в ніч на 6 січня була відбита атака безпілотників на російську авіабазу Хмеймим в Сирії і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ в Тартусі. До російських військових об'єктів наблизилися 13 безпілотників. Як відзначили в Міноборони, атака безпілотників була відбита.