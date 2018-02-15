Журналіст після розгрому найманців РФ назвав ситуацію в Сирії для Путіна "новим В'єтнамом"

Головною проблемою для Путіна є те, що, на відміну від України, в Сирії дійсно є американці.

Сирія для російського лідера Володимира Путіна є своєрідним «новим В'єтнамом», де Москва підтримує одну сторону, а колективні США — іншу.

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Таку думку висловив журналіст і блогер Павло Казарін на сторінках журналу «Новое время страны».

За його оцінкою, головною проблемою для Путіна в цій історії є те, що, на відміну від України, в Сирії дійсно є американці.

«У місцевих опозиціонерів в наявності західна зброя. В одному небі з російськими літають літаки F-18. На Донбасі російська армія ризикувала зустрітися лише з українською. У Сирії - вже ні. Що, власне, і сталося. Тепер ми сперечаємося лише про кількість загиблих під американськими авіаударами росіян. Тих самих, які опинилися не в той час і не в тому місці. Тих самих, існування яких Москва за звичкою заперечує. Але суті це не змінює», – зазначає Казарін.

Він вважає, що Росія придумала собі ворога, з яким довго і завзято воює. Однак Сирія — це «приклад того, що станеться, якщо цей ворог і справді зверне на Росію увагу».

«Класична історія про прогноз, який сам збувається», – підкреслює журналіст.

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