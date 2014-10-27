У Будапешті протест проти податку на інтернет закінчився зіткненнями з поліцією

Недільна акція протесту була організована за кілька днів з допомогою створеної активістами групи в соцмережі Facebook. Кілька десятків тисяч людей зібралися біля будівлі міністерства економіки, щоб висловити свій протест проти ініціативи запровадження податку на інтернет, передає NEWSru.com з посиланням на Bloomberg.

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Зібравшись на площі, протестувальники почали скандувати гасла, вимагаючи від влади відмовитися планів по введенню податку на інтернет. Потім учасники мітингу підняли вгору мобільні телефони з включеними на них ліхтариками.

На площі також була прийнята резолюція, яка дає чиновникам 48 годин на те, щоб відкликати законопроект про податок на інтернет-трафік з парламенту. В іншому випадку мешканці столиці пообіцяли знову вийти на вулиці.

Після завершення мітингу противники введення податку попрямували до офісу ФІДЕС. Активісти стали кидати в будівлю партії старі комп'ютерні клавіатури та вибили кілька вікон, спровокувавши зіткнення з поліцією. У партії заявили, що шоковані раптовим переходом від ненасильницьких методів до вандалізму.

Нагадаємо, правляча партія "Угорський громадянський союз" (ФІДЕС) внесла на розгляд законопроект, який передбачав введення податку за скачування в інтернеті. За кожен скачаний або завантажений гігабайт інтернет-трафіку з користувачів повинні стягувати 150 форинтів (приблизно $0,6), причому займатися цим повинні будуть інтернет-провайдери.