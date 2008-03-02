Російський космонавт проголосував з орбіти
17:06, 02 березня 2008Світ
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Маленченко повідомив своє рішення довіреній особі
Російський космонавт Юрій Маленченко, який несе вахту на Міжнародній космічній станції (МКС), проголосував на виборах президента РФ через довірену особу під час спеціального закритого сеансу зв`язку, повідомили в прес-службах Роскосмосу і Центру управління польотами (ЦУП).
У ЦУПі був організований сеанс зв`язку за участю членів дільничної, міської, обласної і Центральної виборчих комісій. Проголосував за космонавта його довірена особа - представник Центру підготовки космонавтів - Дмитро Жуков. По телефону з орбіти російський космонавт повідомив особисто Д.Жукову своє рішення, а той опустив заповнений бюлетень в урну для голосування, яку доставили в ЦУП.
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