Російський космонавт проголосував з орбіти

Російський космонавт Юрій Маленченко, який несе вахту на Міжнародній космічній станції (МКС), проголосував на виборах президента РФ через довірену особу під час спеціального закритого сеансу зв`язку, повідомили в прес-службах Роскосмосу і Центру управління польотами (ЦУП).

У ЦУПі був організований сеанс зв`язку за участю членів дільничної, міської, обласної і Центральної виборчих комісій. Проголосував за космонавта його довірена особа - представник Центру підготовки космонавтів - Дмитро Жуков. По телефону з орбіти російський космонавт повідомив особисто Д.Жукову своє рішення, а той опустив заповнений бюлетень в урну для голосування, яку доставили в ЦУП.

РБК