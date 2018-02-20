Трамп став найгіршим президентом в історії США

За оцінками експертів, Трамп отримав 12 балів зі 100 можливих.

Нинішній американський президент Дональд Трамп зайняв останню позицію в рейтингу президентів, змістивши з останньої позиції Джеймса Б'юкенена, який керував країною (1857-1861 рр.), коли в Сполучені Штати "скотилися" до громадянської війни.

Згідно з дослідженням New York Times, за оцінками експертів в президентській політиці, Трамп отримав 12 балів зі 100 можливих.

Його попередник в Овальному кабінеті, Барак Обама, потрапив в топ-10, піднявшись на 10 позицій порівняно з попереднім опитуванням в 2014 році і зайнявши 8 рядок в рейтингу.

Першу позицію традиційно займає Авраам Лінкольн, за ним йдуть Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт.

Як повідомляв УНІАН, Федеральний апеляційний суд в штаті Вірджинія постановив, що скандальний указ Дональда Трампа про призупинення прийому мігрантів з ряду мусульманських країн, є неконституційним.